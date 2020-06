Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver hevder Trump ba Kina om hjelp

Boka til den tidligere sikkerhetsrådgiveren er snart på vei ut til bokhandlerne, og med det er det klart for lekkasjer fra innholdet. Både New York Times og Washington Post har artikler om den presidentens tidligere rådgiver skriver i «The Room Where It Happened».

Til retten for å stanse boka

Tidligere har det vært kjent at Det hvite hus går rettens vei for å få boka stanset. I søksmålet heter det at en utgivelse kan true rikets sikkerhet ved at den avslører hemmeligstemplede opplysninger som Bolton hadde tilgang til i løpet av de 17 månedene han jobbet for Trump-administrasjonen.

I boka skriver Bolton at det er flere overtramp enn Ukraina-saken som Trump kunne blitt stilt for riksrett for.

Ifølge New York Times beskriver han flere tilfeller der president var villig til å holde tilbake etterforskning av lovbrudd for å «gjøre personlige tjenester for diktatorer han likte».

Skal ha bedt om kinesisk hjelp

Bolton hevder også at Trump ba Kinas president Xi Jinping om å kjøpe store mengder amerikanske jordbruksprodukter, som soyabønner og hvete, slik at Trump kunne vinne stemmer blant amerikanske bønder.

John Bolton var Trumps sikkerhetsrådgiver i 17 måneder. Foto: Leah Millis / Reuters

Begge avisene skriver at de har fått kopier av den 592 sider lange boka. Den skal være fylt med oppsiktsvekkende kritikk fra en republikaner som har jobbet for partiet i mange tiår.

Bolton forlot Trump-administrasjonen på grunn av uenighet om Trumps politikk i Nord-Korea og Afghanistan. Han vitnet ikke mot Trump under riksrettssaken, og Bolton blir derfor kritisert for å heller ville selge bøker med informasjonen han sitter på.

I søksmålet ber Justisdepartementet om at publiseringen av boka blir utsatt, slik at den kan gjennomgå en ny sikkerhetsvurdering. Det begjæres også at departementet skal få det Bolton måtte tjene på utgivelsen.