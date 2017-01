Trumps tale: Én sier« vellykket», én sier «fryktelig»

Professor i retorikk, ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen. Foto: privat

– Jeg synes ikke det var noen stor tale, men den var vellykket ut fra situasjonen, personen, og sjangeren. Den gjorde det den skulle, sier professor i retorikk, ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen. til NRK.

Han vil ikke rangere talen, men sier at det skilte seg tydelig ut fra berømte tidligere innsettelsestaler fra John F. Kennedy, Ronald Reagan og Barack Obama.

Kjeldsen mener at Trumps utfordring var at talen skulle kombinere den sinte og opprørske holdningen han viste i valgkampen med den rollen han nå skal fylle som president.

Det er den utfordringen han mener at Trump lyktes med i talen.

Blant annet gikk Trump i begynnelsen av talen til sterke angrep på det politiske etablissementet i hovedstaden Washington DC.

– Det var typisk populistretorikk, en kampretorikk mot Washington, sier Kjeldsen som gjør det klart at han ikke uttaler seg om det politiske innholdet i talen.

Trump angrep det etablerte Washington og sa at nå blir makten gitt tilbake til det amerikanske folket.

– Splittende tale

Mens retorikkprofessoren fra Bergen mener talen var vellykket bruker førstelektor i retorikk og samfunnspåvirking ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, helt andre ord.

Han sier at et grunnleggende krav til en innsettingstale er å lege sårene etter valgkampen. I stedet mener Ringdal at Trump bare har åpnet sårene og helt salt i dem.

– Dette er kanskje tidenes frykteligste og mest splittende innsettelsestale gjennom tidene. Jeg er i sjokk. Jeg trodde på forhånd at han ville lese en tale som la opp til forsoning, nå som valgkampen er over, sier Ringdal til NRK.

Han får støtte av tidligere VG-kommentator, nåværende rådgiver, Elisabeth Skarsbø Moen, som bruker sterke ord om talen på Twitter.

Bruker enkle ord

Med 1433 ord, var talen ifølge The American Presidency Project den korteste innsettelsestalen siden Jimmy Carter nøyde seg med 1229 ord i 1976.

Også i ordbruken var Trump kort og lettfattelig i talen.

Kjeldsen sier at analyser av Trumps tidligere taler viser at han bruker veldig enkle ord, på nivå med en fjerdeklassing.

– Ordene han velger er enkle, kraftfulle, fulle av utropstegn, sier Ringdal.

Det gjorde han også i innsettelsestalen, der han brukte mye enstavelsesord, ord som ofte har stor retorisk kraft.

– Han klarte å kombinere hverdags-språkbruk med den høytidelige situasjonen, sier Kjeldsen.

– Vi skal gjøre USA sterkt, rikt, stolt og trygt, sa Trump under talen.

– Innadvendt og nasjonalistisk

Ringdal mener at Trump fortsetter å snakke til den lavere middelklassen, gruppen som har ført ham dit har er i dag.

– Det er en innadvendt og nasjonalistisk tone. Andre presidenter har argument med at de er store og tar lederskap i verden, Trump lukker døra bak seg og låser døren, sier han.

Ringdal mener at Trump bygger talen på et premiss om at folket har det fælt og at økonomien er nede.

Når Ringdal skal sammenligne Trumps tale med historiske innsettelsestaler, er han ikke nådig.

– Der Kennedy hadde månelanding som visjon, så stenger Trump døra og kaster nøkkelen, sier førstelektoren i retorikk.