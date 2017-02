Trumps tale til Kongressen: Blir det «blodbad» eller optimisme?

Klokka 03 i natt, norsk tid, skal president Donald Trump snakke til Kongressen og fortelle om hvordan ting går – og hvordan han vil ting skal gå.

Mens det ikke regnes for å være en formell rikets tilstand-tale, fordi han er helt fersk i jobben, knyttes det håp til at presidenten vil stake ut en mer detaljert kurs for landet etter de første turbulente ukene med den nye administrasjonen.

De ubesvarte spørsmålene

Hva skjer med helsereformen Obamacare? Den mye omtalte veggen mot Mexico? Handelsavtalene? Skattereformen? Innvandringen, innreiseforbudet og alt bråket i etterkant?

Det mye omtalte innreiseforbudet fra sju hovedsaklig muslimske land førte til massive demonstrasjoner og flere runder i retten. Presidentordren ble til slutt stanset, men Trump varsler at han kommer med en ny. Foto: Patrick T. Fallon / Reuters

Den første måneden som verdens mektigste mann har inkludert mange store lovnader om endringene som kommer, men ikke så mange detaljerp unkter om hvordan det konkret skal gjennomføres. I noen tilfeller har også meldingene vært direkte motstridende.

Skal Obamacare «oppheves og erstattes» i sin helhet, eller bare forbedres? Og ikke minst: Hvordan skal alt finansieres? Dette er blant spørsmålene som splitter det republikanske partiet, ifølge Politico.

– Vi får motstridende meldinger fra administrasjonen på ulike områder, hvor kabinettet sier én ting og rådgiverne hans noe annet, sier det republikanske kongressmedlemmet Charlie Dent som representerer Pennsylvania til nettstedet.

– Det er viktig at presidenten [i talen] tydeliggjør politikken og rydder opp i noe av forvirringen, sier han videre.

Vil være på samme spor

Den republikanske senatoren John Thune fra Sør-Dakota sier at Trump får en gyllen mulighet til å tale og bli hørt av kongressen i natt.

– Presidenten kan gjøre mye for at tanker og retninger konvergerer, sier han.

Donald Trump har signert en rekke presidentordrer i løpet av de første ukene. Flere har vært svært kontroversielle. Foto: Carlos Barria / Reuters

Ifølge Politico blir talen imidlertid talen på et «høyt nivå», uten mange spesifikke detaljer om det som splitter partiet og partiene.

– Jeg synes ikke denne talen er den rette plassen for å gripe inn på spesifikt nivå. Men jeg synes det ville vært hjelpsomt om presidenten forsterket målene, den republikanske senatoren Roy Blunt.

– Mer optimisme

Mens innsettelsestalen for litt over en måned siden presenterte et smådystopisk USA, med «rustne fabrikker spredt som gravsteiner utover landskapet», er Trump ventet å gå bort fra «Det amerikanske blodbadet»-retorikken («American carnage») fra innsettelsen og slå an en mer optimistisk tone for veien framover, skriver NPR.

Kilder sier til nettstedet at presidenten vil greie ut sin visjon for det amerikanske folket, og forklare hvordan administrasjonen vil løse «ekte problemer for ekte folk».

De første ukene har vært turbulente for administrasjonen. Nå håper republikanske politikere at Trumps tale til kongressen tydeliggjør veien videre. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Han vil videre forklare at amerikanere har ventet lenge på hjelp fra politiske ledere, og at den nå er på vei, ifølge nettstedet.

Hovedbudskapene vil ifølge dem bli økonomisk vekst, lov og orden, nasjonal sikkerhet og utenrikspolitikk.

For øvrig inneholder presidentenes taler til Kongressen i gjennomsnitt 5760 ord og varer litt under én time. President Bill Clinton har rekorden med en tale som varte i én time og 15 minutter, ifølge Fox News. Trumps i rundt 16 minutter ved innsettelsen.

