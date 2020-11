Trumps sterke valgkampinnspurt

Meningsmålingene gjorde Joe Biden til favoritt. Etter valgsjokket i 2016 var meningsmålerne opptatt av å ta forbehold, men tallenes tale var klare: Trump hadde få sjanser til å bli gjenvalgt.

De spådommene ser Trump ut til å ha gjort til skamme. Det er i hvert fall sikkert at han har gjort et langt sterkere valg enn hans motstandere hadde forestilt seg. Det ser uansett ikke ut til at hans håndtering av koronapandemien har påvirket valgutfallet til fordel for Biden.

Trumps valgkamp

Trump har hatt et halsbrekkende tempo i valgkampinnspurten. Han har holdt folkemøte på folkemøte. Han har skapt entusiasme blant egne velgere og han har funnet nye, som mange med latinamerikansk bakgrunn i Florida og svarte i Georgia.

Å utvide eget velgergrunnlag, er nøkkelen til suksess i et så delt land som USA er. Samtidig må egne velgere mobiliseres slik at de faktisk går og stemmer. Det kan være denne kombinasjonen som gir ham seieren til slutt.

Uansett ikke en demokratisk bølge

Trump og republikanerne gjør et sterkt valg og samler mange velgere bak seg over hele landet. Mange av deres kandidater til Senatet vinner gjenvalg, blant annet de to veteranene Lindsey Graham og Mitch McConnell.

De har begge stått last og brast med Donald Trump, og Demokratene har satset hardt på å slå dem ut. Det har de ikke lykkes med. Det viser at uansett hvem som vinner valget, vil Trump og «trumpisme» stå sterkt på den amerikanske høyresiden også framover.

Gjennomføringen av valget

2020 har vært et krevende år for USA. Pandemien herjer fortsatt, økonomien er vanskelig for mange og det har vært voldelige demonstrasjoner i gatene etter drapet på George Floyd.

Så spent er det, at det har vært uro for hvordan det skulle gå da amerikanske velgere gikk til stemmelokalene. For USA og det amerikanske demokrati er det en god nyhet at valget har gått rolig for seg.

Spørsmålet er om dette holder når resultatet blir klart. Det har også vært høyere valgdeltakelse enn vanlig, og det er et sunnhetstegn for et demokrati.

Hva betyr dette for verden

USA tar et veivalg, først og fremst for egen del. Men det vil også påvirke alle oss andre. Et USA regjert av Trump vil fortsette i samme retning og gi ham friere hender til å gjøre som han selv vil, med færre motstemmer i det amerikanske byråkratiet.

Skulle Biden vinne, vil han nok gjøre mye for å endre retning, men han vil gjøre det med et svakere mandat. Han vil ikke ha et stort flertall i ryggen.

Uansett vinner, vil USA være et splittet land.

Kan den blå veggen redde Biden?

Det er et solgløtt for Joe Biden i Arizona, men han og Demokratene trenger aller mest Midtvesten og de gamle industristatene Wisconsin, Minnesota, Michigan og Pennsylvania. Biden er en sterkere kandidat i disse områdene enn 2016-kandidaten Hillary Clinton.

Men vi vet at Trump har stor støtte blant hvite arbeidere, som det finnes mange av der. Det kan dermed gå mot en langtrukken kamp om hvem som skal styre USA framover. Det kan bli en krevende periode for USA.

Biden gjorde dette til et valg om landets sjel. Han kan fortsatt bli USAs neste president, men valgresultatene så langt viser at Trump har stor støtte i store deler av landet. Den sittende presidenten har også denne gangen klart å mobilsere egne velgere i stort monn.