Trumps sønn bønnfalt faren om å stoppe stormingen av Kongressen

Komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen publiserte mandag en rekke meldinger som ble sendt til stabssjef Mark Meadows mens stormingen pågikk.

Meldingene kom fra republikanske kongressrepresentanter som var inne i kongressbygningene under angrepet. Også flere kjente programledere på Trump-vennlige Fox News sendte meldinger.

En av de som prøvde å få presidenten til å stoppe stormingen var hans eldste sønn, Donald Trump junior, skriver Politico.

«He's got to condemn this shit ASAP» – «Ham må fordømme denne dritten med en gang», skrev Trump junior.

Etter at meldingen fra Trump junior ikke førte til noe resultat, sendte han flere meldinger der han sa presidenten måtte gjøre noe.

– Vi trenger en tale fra Det ovale kontor. Han må vise lederskap nå. Det har gått for langt og kommet ut av kontroll, skrev presidentsønnen.

Det var den republikanske representanten Liz Cheney som mandag leste opp meldingene. Du trenger javascript for å se video. Det var den republikanske representanten Liz Cheney som mandag leste opp meldingene.

Leste opp meldinger

Det var den republikanske representanten Liz Cheney som leste opp tekstmeldingene under mandagens høring.

Cheney er en av få republikanerne som stemte for å stille Trump for riksrett etter stormingen av kongressen.

Blant meldingene hun leste opp var flere fra ikke navngitte republikanske kongressmedlemmer.

Meldingene viser tydelig hvor desperat situasjonen var:

– Hei Mark. Demonstranter stormer bokstavelig talt Kongressen. De bryter seg gjennom vinduer og dører og stormer inn. Kommer presidenten til å si noe?

– Vi er under beleiring her i Kongressen.

– De har invadert Kongressen.

– Vi er alle hjelpeløse.

– Meldingene etterlater ingen tvil. Det hvite hus visste nøyaktig hva som skjedde, sa Liz Cheney etter å ha lest dem opp.

Programledere fra Fox News

Også tre kjente programledere fra Trump-vennlige Fox News sendte meldinger til stabssjefen.

Laura Ingraham: Laura Ingraham Hei Mark, presidenten må si til folk i Kongressen at de skal gå hjem. Dette skader oss alle. Han ødelegger ettermælet sitt. Brian Kilmeade: Brian Kilmeade Vår så snill å få ham på TV. Dette ødelegger alt dere har oppnådd. Sean Hannity: Sean Hannity Kan han komme med en uttalelse? Be folk forlate Kongressen.

Programledernes meldinger gir tydelig inntrykk av at de mener at det var Trump-tilhengere som stormet Kongressen. Det er i strid med hva de sa etter at situasjonen hadde roet seg, skriver New York Times.

Vil ha straffesak mot stabssjefen

Mark Meadows var stabssjef for Donald Trump de siste snaue året av hans presidenttid. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Stabssjef Mark Meadows har nektet å møte som vitne for komiteen gransker kongresstormingen.

Mandag stemte derfor komiteen for å anbefale at det åpnes straffesak mot Meadows.

Det samme grepet ble tatt mot Trumps sjefstrateg Steve Bannon tidligere i år. Da ble han tiltalt av en føderal storjury.