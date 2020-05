Trumps smitteekspert advarer mot snarlig gjenåpning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fauci har foreløpig ikke holdt sitt innlegg i høringen.

Men allerede før høringen startet, fortalte Fauci hva han ville gå inn for i en epost til New York Times.

– Den viktigste beskjeden jeg kommer til å gi til komiteen i Senatet i morgen, er faren ved å gjenåpne samfunnet for tidlig, skrev han.

I eposten understreket han at han hvis man gjenåpner for tidlig, uten å ta nødvendige forholdsregler, vil landet risikere flere nye utbrudd over hele landet.

– Dette vil resultere ikke bare i unødvendig lidelse og dødsfall, men det vil faktisk kunne sette oss tilbake i vårt forsøk på å vende tilbake til normalen.

Anthony Fauci vitner i Senatet i dag. Foto: Alex Brandon / AP

Digital høring

Fauci regnes som regjeringens troverdige mann i kampen mot koronaviruset og er en av fire medisinske eksperter som skal vitne tirsdag fra kl 16.

Han er direktør for USAs institutt for allergi og infeksjonssykdommer og president Donald Trumps fremste helserådsgiver.

Det er første gang siden mars at Fauci vitner i Senatet, og høringen skal foregå digitalt.

President Donald Trump har tidligere sagt nei til at Fauci og andre medlemmer av krisegruppa for koronarespons skal kunne vitne for Kongressen.

Presidenten har blant annet beskyldt Representantenes hus, der demokratene har flertall, for å være en gjeng med Trump-hatere og for å drive med lureri.

Koronakarantene

Fauci er for øvrig en av medlemmene i president Donald Trumps krisestab som er i frivillig karantene etter at en av Trumps personlige tjenere og visepresident Mike Pence' pressesekretær Katie Miller nylig testet positivt for koronaviruset.

USA har registrert over 1,3 millioner smittetilfeller og over 80.000 koronarelaterte dødsfall.

