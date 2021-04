Trumps sikkerhetsrådgiver: – Norge bør ikke undertegne en frihandelsavtale med Kina

I dette eksklusive intervjuet med NRK forteller John Bolton om hvor uegnet Trump var som president. Han advarer også Norge og Vesten mot Kina, som han sier utgjør en eksistensiell trussel mot de vestlige demokratiene.

Orket ikke Trumps vinglete politikk

John Bolton var Trumps sikkerhetsrådgiver i ett og et halvt år, fra april 2018 til september 2019. Så orket han ikke lenger Trumps vinglete opptreden i utenriks- og sikkerhetspolitikken, og sa opp.

I ettertid har han hatt lite fint å si om sin tidligere sjef. Det har han skrevet om i memoarboken «The Room Where It Happened».

– Trump var ikke skikket som president

Bolton er ikke nådig når han forteller hvordan Trumps utførte presidentgjerningen:

– Jeg synes ikke han var skikket til å være president. Trump hadde nesten ingen erfaring i politisk arbeid, og han brydde seg heller ikke med å lære seg rollen og håndverket.

KONFLIKT: Sikkerhetsrådgiver John Bolton hører på daværende president Donald Trump under et regjeringsmøte i Det hvite hus. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Stolte på sine instinkter

– For eksempel mente han at han kunne klare å vurdere hvem som helst etter bare å ha truffet dem i noen sekunder, slik han sa i møtet med Kim Jong-un (Nord-Koreas diktator, red anm.). Og så lenge han hadde en slags idé om hva sakene handlet om, mente Trump at han kunne stole på sine instinkter.

– Da blir det veldig, veldig farlig. Derfor var vi alltid svært nervøse for hva han kunne komme til å si under møter med andre statsledere, sier Bolton.

Imponert over diktatorer og autoritære ledere

Under hele sin presidentperiode fortalte Trump om sitt gode forhold til diktatorer og autoritære ledere som Nord-Koreas Kim Jong-un, Kinas Xi Jinping, Russlands Vladimir Putin og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan. Han hadde et atskillig mer anstrengt forhold til ledere i demokratiske, allierte land som Canada og EU-landene.

– Hvorfor tror du Trump var så imponert over disse autoritære lederne?

– Jeg vet ikke riktig. For meg gir det overhodet ingen mening. Men kanskje var han imponert over at de ikke har noen begrensning i hvor lenge de kan sitte ved makten.

Trump ble utnyttet

– Tror du at han selv kunne ønske å bli en slik autoritær leder eller diktator?

– Jeg tror nok Trump var skikkelig imponert over hvor mektige Xi Jinping og Vladimir Putin var. Han ønsket å bli en slik storkar som dem. Disse lederne visste dette godt. Derfor smigret de ham og utnyttet ham på den måten.

Beundret Kinas autoritære leder

Som sikkerhetsrådgiver var John Bolton spesielt nervøs når Trump skulle forholde seg til Kinas autoritære leder Xi Jinping.

Mange ganger endret Trump plutselig USAs vedtatte politikk overfor Kina for å blidgjøre «sin gode venn» Xi Jinping, som han beundret.

I motsetning til Trump er Bolton svært kritisk til Xi Jinpings autoritære styre, som han mener utgjør en eksistensiell trussel for de vestlige demokratiene.

Kina er en eksistensiell trussel mot Vesten

– Både militært, politisk, økonomisk og sosialt er Kina nå en eksistensiell trussel mot de vestlige demokratiene. Kina er ikke lenger et kommunistisk land, men det er et autoritært land. Som utgjør en trussel over hele spekteret av våre interesser.

Men hvis USA og Europa kan samarbeide, vil det kunne ha en avgjørende betydning for utfallet, tror Bolton.

– Se hvordan Kina behandler sine egne

– Mange vil si at det er bedre å samarbeide med Kina enn å konfrontere dem?

– Ja, vi bør unngå konfrontasjoner. Og vi bør benytte politiske og økonomiske grep for å unngå militær konfrontasjon. Men hvis du ser på den måten myndighetene i Beijing behandler uigurene i Xinjiang og innbyggerne i Hongkong, hvordan kan man da vente at de vil behandle europeere bedre enn sine egne borgere? spør Bolton retorisk.

USA og noen andre vestlige land har nå erklært at det kinesiske regimet er ansvarlig for folkemord på minoritetsbefolkningen uigurene.

– Stjeler oppfinnelser og åndsverk

Gjennom sitt medlemskap i Verdens handelsorganisasjon WTO har Kina fått store fordeler og kan eksportere sine varer over hele verden. Men kineserne gjør det mye vanskeligere for andre land å selge sine varer til Kina.

– De har systematisk stjålet oppfinnelser og åndsverk fra USA, Europa, Japan og andre land. Og de diskriminerer utenlandske selskaper som forsøker å gjøre forretninger i Kina.

Jeg vil tro at en samlet reaksjon fra de demokratiske industrinasjonene vil kunne ha en dramatisk effekt på de kinesiske myndighetene.

OPPFORDRING TIL SOLBERG: – Slik situasjonen er nå bør Norge ikke undertegne en frihandelsavtale med Kina, mener John Bolton. Her fra Erna Solbergs møte med president Xi Jinping i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB

Straffer Australia – tross frihandelsavtale

Etter hvert har flere land undertegnet frihandelsavtaler med Kina. Ett av dem er Australia. Likevel har landet blitt straffet hardt av Kinas ledere etter at australierne forlangte en grundig internasjonal undersøkelse av hvordan covid-viruset oppsto og spredte seg i Kina.

Til tross for frihandelsavtalen hindrer kinesiske myndigheter nå en lang rekke australske varer å nå markedene i Kina.

Norge har i mange år ønsket seg en slik frihandelsavtale med Kina.

– Norge bør si nei

John Bolton har en klar oppfordring til norske myndigheter:

– Slik situasjonen er nå bør Norge ikke undertegne en frihandelsavtale med Kina. Kina praktiserer ikke frihandel. Snakk heller med venner og allierte og tenk mer på hva man kan få til sammen. Da er det større sjanser for en suksess overfor Kina.

SYMBOLTUNGT: Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland ved siden av den tomme stolen der den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo skulle vært for å motta Nobels fredspris i 2010. Foto: Heiko Junge / AP

Norge i fryseboksen

Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Kina og Norge startet allerede i 2008. Men Kina plasserte Norge i fryseboksen i seks år etter at den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris.

Forhandlingene kom ikke i gang igjen før Norge ba om pent vær og godtok Kinas krav. Deretter dro både statsminister Erna Solberg og Kong Harald på forsoningstur til Beijing.

FORSONINGSTUR: Kinas president Xi Jinping hilser på næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide under den offisielle velkomstseremonien utenfor Folkets store hall i Beijing høsten 2018. Kong Harald, dronning Sonja og Kinas førstedame Peng Liyuan like bak. Ambassadør Geir O. Pedersen til venstre. Foto: Heiko Junge / NTB

Skuffet over den norske regjeringen

– I Norge har vi en konservativ regjering. Den ønsker seg en frihandelsavtale med Kina.

– Vel, jeg kjenner jo medlemmer i den norske regjeringen, og det skuffer meg å høre det. Dere må se på de overordnede sikkerhetsproblemene ved å handle med Kina.

– De har for eksempel omgjort et kommersielt produkt som telekommunikasjoner til et våpen. Selskapet Huawei er en forlengelse av den kinesiske staten. Her bør vi tenke selvforsvar. Og jo raskere vi gjør det, jo bedre.

Vil Trump stille opp igjen i 2024?

Bolton ser Kina som den største utfordringen for både USA og Europa. Men kan demokratiene også komme under press dersom Trump stiller ved presidentvalget i 2024 – og vinner?

– Jeg tror ikke Trump vil stille til valg i 2024. Jeg tror nok han vil snakke en masse om det fram til da. Men innerst inne vet han at han tapte i 2020. Selv om han fant på en unnskyldning om at valget var «stjålet» fra ham.

– Men han vil ikke kunne klare å finne på en ny unnskyldning dersom han taper igjen. Og siden det å være en taper er det verste i verden for ham, så vil han ikke ta en slik risiko. Han kommer ikke til å stille opp i 2024, sier John Bolton.