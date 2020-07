Trumps sikkerhetsrådgiver har korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

O'Brien er den som jobber høyest opp i hierarkiet ved presidentens kontor som er smittet av korona.

– Han har milde symptomer, har vært i selvpålagt isolasjon og jobber nå fra et sikkert sted, melder Det hvite hus i en uttalelse.

De sier videre:

– Det er ingen risiko for at verken presidenten eller visepresidenten skal være smittet. Arbeidet til det nasjonale sikkerhetsrådet fortsetter uavbrutt.

Tett på Trump

O'Brien er i jevnlig kontakt med president Trump, men det er ikke helt klart når de to sist var i tett kontakt. De to opptrådte offentlig sammen ved et besøk ved en amerikansk militærbase i Miami 10. juli i år.

Ifølge Bloomberg News skal han ha blitt smittet av koronaviruset på en familiesamling.

En av Trumps personlige tjenere og visepresident Pences pressesekretær har tidligere testet positivt for Covid-19.

Nevada, Texas og Sør-Carolina

USA rapporterte 59.737 nye koronatilfeller søndag, noe som flyttet det totale antallet smittede siden februar til 4.217.000 tilfeller, skriver The Washington Post. Tre stater; Nevada, Texas og Sør-Carolina så uketallene nå nye høyder.

I USA har minst 143.000 mennesker dødd av Covid-19 hittil. Det utgjør omtrent 1/5 av dødstallene for korona på verdensbasis.