Trumps selvskryt fikk FNs hovedforsamling til å le

– På mindre enn to år har min administrasjon oppnådd mer enn nesten noen annen administrasjon i vårt lands historie, sa USAs president i sin tale til FNs hovedforsamling.

TALTE I HOVEDFORSAMLINGEN: Trump talte for andre gang foran FNs hovedforsamling tirsdag. Foto: Carlo Allegri / Reuters

– Så sant, sa han.

Det fikk flere i salen i til å le, og fikk Trump til å stoppe talen i et øyeblikk.

– Jeg forventet ikke den reaksjonen, men ok, sa presidenten, som møtte opp for sent til sin oppsatte taletid.

I fjor kalte han den nordkoreanske lederen Kim Jong-un for «rocket man» på selvmordsoppdrag, og Iran for en «røverstat». Trumps ordbruken fikk mange til å reagere kraftig, blant dem Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg.

Derfor har det vært knyttet stor spenning til hva USAs president ville si når han for andre gang entret talerstolen i New York.

Langet ut mot Iran

I talen til FNs hovedforsamling langet den amerikanske presidenten ikke uventet nok en gang ut mot Iran.

Han ba alle verdens nasjoner om bli med USA i å isolere Iandet, og sa at han har lansert en kampanje der USA vil forsøke å nekte landet pengene de trenger for «deres blodige agenda i Syria og Jemen».

ROUHANI: Irans president Hassan Rouhani skal senere i dag tale til FNs hovedforsamling. Foto: Don Emmert / AFP

– Irans ledere skaper død og ødeleggelser. De respekterer ikke sine naboer, grenser eller staters suverenitet. Irans ledere tar nasjonens ressurser for å gjøre seg selv rike og for å skape kaos over hele Midtøsten, sa Trump, og ba alle støtte det iranske folk i kampen mot landets ledelse.

Tirsdag morgen fikk Trump mange til å tenke at det var Iran som ville bli temaet for FN-talen da han skrev på Twitter at han «til tross for forespørsler, ikke har planer om å møte den iranske presidenten Hassan Rouhani».

– Kanskje en gang i fremtiden. Jeg er sikker på at han er en herlig mann, skrev Trump.

Den iranske FN-delegasjonen kom imidlertid raskt med en uttalelse der de sa at Iran ikke har spurt om noe møte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Legger ikke skjul på uenighet

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg overvar den amerikanske presidentens tale i FN, og sier det var en litt annen tone i år, særlig når det gjelder Nord-Korea.

I FN: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var på plass da Donald Trump talte i FN tirsdag. Stoltenberg sier at det viktigste er å være opptatt av hva som blir gjort, ikke av Trumps ordbruk. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Også Stoltenberg understreker at det er viktig å jobbe for å motvirke Irans politikk overfor naboland, og sier at deres rakettprogram er svært alvorlig.

– Rakettene kan nå stadig flere Nato-land, det er også viktig at vi unngår at Iran utvikler atomvåpen, sier Stoltenberg til NRK.

Han er ikke redd for at USA kan trekke Nato inn i en mulig konflikt med Iran, og sier det ikke er noen grunn til å legge skjul på at det er uenighet innad i Nato om Iran-avtalen.

– Flertallet mener at det er viktig å bevare avtalen, USA mener den ikke er god nok. Da må vi håndtere den uenigheten, ikke fornekte at den er der, sier Nato-lederen.

Skrøt av Kim

Den amerikanske presidenten benyttet taletiden i FNs generalforsamling også i år til å snakke om Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Denne gang i mer positive ordelag enn sist.

– Etter møtet har vi sett flere fremskritt som få hadde trodd var mulig for kort tid siden. Raketter flyr ikke lengre i alle retninger. Atomprøvesprengningene har stoppet opp. Gisler har blitt sluppet fri, sa Trump.

FIKK SKRYT: Nord-Koreas leder Kim Jong-un fikk skryt av den amerikanske presidenten under talen for FNs hovedforsamling. Foto: Evan Vucci Wong Maye-e / AP

Han takket Sør-Koreas president Moon Jae-in, Japans statsminister Shinzo Abe, Kinas president Xi Jinping, og ikke minst Kim Jong-un, for fremskrittene på Koreahalvøya.

– Jeg vil takke Kim for hans mot og for skrittene han har tatt. Men mye gjenstår, og sanksjonene vil bestå fram til nedrustningen er fullført, sa Trump.

Kritisk til internasjonale organer

I talen sa den amerikanske presidenten også at USA vil se «nøye på» hjelpen USA gir til andre land, og den økonomiske støtten landet gir til internasjonale organisasjoner.

I NEW YORK: Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Norges FN-ambassadør Tore Hattrem på plass i FN tirsdag. Foto: Utenriksdepartementet/Twitter

– Få gir oss noe som helst. Det er derfor vi nå kikker nøye på USAs hjelp til andre land. Fremover vil vi bare gi hjelp til dem som respekterer oss, de som er våre venner. Vi venter også at andre land vil betale sin del av kostnadene for sitt eget forsvar, sa Trump.

Han var også svært kritisk til internasjonale organer som FNs menneskerettighetsråd, som han kalte en «en stor flause for denne institusjonen», og Den internasjonale straffedomstolen.

– Vi vil aldri overgi USAs suverenitet til en ikke-valgt globalt byråkrati, sa presidenten.