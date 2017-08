Trumps seier fikk folk i Europa til å våkne

Se hele intervjuet med Podesta nederst i saken

HIllary Clintons tidligere kampanjeleder, John Podesta, er et av de store trekkplastrene under den årlige Arendalsuka, som samler topp-politikere og flere hundre deltakere innen blant annet bistand, organisasjons- og næringsliv.

I et intervju med NRK sier Podesta at utfallet kunne ha blitt annerledes i flere valg i Europa dersom Donald Trump ikke hadde vunnet i 2016.

– Jeg tror folk «våknet» da Trump ble valgt. Jeg er ikke sikker på om velgerne i Nederland, Frankrike og Tyskland vil takke oss for det, men det fikk folk til å forstå at det er mulig å velge populister som ikke er i stand til å regjere, sier Podesta.

Han mener valget hadde en utslagsgivende effekt på utfallet i Frankrike og Macrons seier.

John Podesta og Hillary Clinton hilser på Ukrainas president Petro Porosjenko. Foto: Matt Rourke / Ap

Kampanjeleder for Clinton

Da det ble klart at det gikk mot seier for motkandidat Donald Trump, var det Podesta som fikk den utakknemlige oppgaven å gå ut på talerstolen under valgvaken i New York, Hillary Clinton viste seg ikke.

Podesta talte til skuffede demokrater valgnatten 9. november.

Podesta koster på seg et smil når NRK spør om hvorfor Clinton ikke vant valget.

– Trump lykkes med å dominere ordskiftet. Clinton gjennomførte en sterk valgkamp. Hun fikk flest stemmer, men han vant de stedene han trengte for å vinne. Vårt budskap var at Clinton ville forbedre folks liv, men også at Trump ikke var skikket til å være president.

Podesta tror mange kjøpte det budskapet, men at de stemte på Trump likevel.

– Blant annet fordi han ikke er en utrent artist. Det har han vist.

Amerikansk sinne

Rådgiveren mener Trump fant et sinne blant amerikanere som ikke opplever å henge med i lønnskampen, og at han utnyttet det sinnet.

Men også det faktum at alle trodde at Clinton skulle vinne, bidro til å ødelegge for henne, mener Podesta, som tror det fikk folk til å la være å stemme.

– Men man kan ikke komme med unnskyldninger. Jeg må leve med byrden av at han er president.

Podesta var en av seniorrådgiverne til president Barack Obama, og under Bill Clinton var han stabssjef i Det hvite hus. I dag er han leder for den liberale tenketanken Center for American Progress i Washington DC.

Han forteller at selv om det er elementer i Norge som flørter med det høyreekstreme, er de tradisjonelle partiene i Norge imot det meste av hva Trump står for.

– Trumps seier har nok fått folk til å forstå hvor viktig det er delta i det kommende valget.

President Bill Clinton og stabssjef John Podesta utenfor Det ovale kontor 20. januar 2001. Foto: LARRY DOWNING / REUTERS

Klimaforkjemper

Som rådgiver for Obama, var Podesta sentral i utformingen av USAs klimapolitikk som kuliminierte i den historiske Parisavtalen i 2015. Ifølge avtalen forplikter landene seg til å redusere utslippene slik at den globale oppvarmingen blir på under to grader. I sommer bestemte president Donald Trump å trekke USA ut av avtalen.

Onsdag kveld er han gjest i Urix kl. 22.15 på NRK1, der han blant annet skal snakke om hvordan han opplevde å tape valget for president Donald Trump og hvor ham mener USA er på vei.