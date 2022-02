Trumps regnskapsbyrå bryter båndene

Regnskapsbyrået skriver i et brev til Trump Organization datert 9. februar at de årlige finansregnskapene som er utarbeidet for Trump fra 2011 til 2020 "ikke lenger bør stoles på", skriver nettstedet Axios.

«Selv om vi ikke har konkludert med at finansregnskapene som helhet inneholder vesentlige avvik, mener vi, basert på totalen av omstendighetene, at vårt råd om å ikke lenger stole på disse finansregnskapene er passende», heter det i brevet.

Kommer frem i rettsdokumenter

Regnskapsbyrået vil ikke lenger tilby sine tjenester til Trump.

Brevet ble kjent da rettsdokumenter fra forrige uke ble offentliggjort mandag. Finansregnskapene, som Trump brukte til å få lån, ligger i kjernen av etterforskningene av Trump`s finanser. Påtalemyndigheten mener Trump overdrev verdien av sine eiendeler for å få lån og skattelettelser.

Regnskapsbyrået Mazars skriver at de kommer til konklusjonen både etter egen etterforsknin, kriminaletterforskningen fra påtalemyndigheten i New York og informasjon de har mottatt fra interne og eksterne kilder.

– Skuffet

I et skriftlig uttalelse sier Trump Organization at de er "skuffet over at Mazars har valgt å skille veier", men de avviser at det er funnet avvik i finansregnskapene.

Trump har tidligere uttalt at han gav sin mening om verdiene på visse eiendommer og at det "hovedsakelig" var finansdirektør Allen Weisselberg som bestemte det endelige tallet.