Trumps rådgiver Kellyanne Conway slutter

Conway har vært en av Trumps lengstsittende og nærmeste rådgivere.

– Dette er mitt valg, helt og holdent. Med tiden vil jeg kunngjøre mine fremtidige planer, skriver Conway i en uttalelse gjengitt av The Washington Post.

STØTTESPILLER: Donald Trump og Kellyanne Conway under valgnatten 9. november 2016 Foto: Mike Segar

Hun sier hun gir seg for å bruke mer tid sammen med familien, og sier at det fra nå av blir «mindre drama og mer mamma».

Hun skal ha informert president Trump i Det ovale kontor søndag kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ledet presidentvalgkampanjen

Kellyanne Conway ble den første kvinnelige kampanjesjef som ledet en seirende amerikansk presidentvalgkampanje da Trump vant i 2016.

Før hun ledet valgkampanjen til Trump var Conway politisk kommentator for CNN, ABC News og Fox News.

Like etter innsettelsen av Trump gjorde Kellyanne Conway seg bemerket med å forsvare daværende pressetalsmann Sean Spicer.

– Det var det største publikumet som noen gang har vært til stede på en innsettelse, punktum. Både når det gjelder personlig oppmøte og rundt om i verden, sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer.

Flere faktasjekker viste til at påstanden var feil. ​ Men Kellyanne Conway som da var rådgiver for Trump, uttalte til NBC News at Spicer kom med «alternative fakta»

Ektemann mot presidenten

Da Trump vant over Hillary Clinton i 2016 gråt Kellyanne Conways mann av glede.

FOR OG MOT TRUMP: George Conway III har vært sentral i Lincoln Project som skal forsøke å hindre Trump i å bli gjenvalgt. Mens kona Kellyanne Conway har vært Trumps betrodde rådgiver i Det hvite hus. Foto: DREW ANGERER / AFP

– Kona mi gjorde en fantastisk ting. Hun fikk denne fyren valgt. Andre folk tar æren for det, men hun fikk fyren valgt. Hun gikk på TV, hun holdt disiplinert grep om budskapet i valgkampen. Han var i dass da hun tok over valgkampen hans, sa en stolt George Conway den gangen.

Siden har den konservative ektemannen og advokaten George T. Conway III vært en uttalt kritiker av Trump.

Han jobber i organisasjon Lincoln Project som består av republikanere som ønsker å bekjempe Trump. I et intervju med nyhetsbyrået AP i desember i fjor beskrev han Trump som «en kreftsvulst på presidentembetet og grunnloven».

Ifølge The Washington Post har president Trump gjentatte ganger uttrykt frustrasjon over George T. Conway, og kalt han en taper og ektemann fra helvete.

Nå trapper også ektemannen ned arbeidet sitt. George T. Conway, støtter likevel prosjektet helhjertet skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her

Nyheten om at Kellyanne Conway slutter kommer kvelden før republikanernes landsmøte starter mandag. Conway har selv vært med på å planlegge landsmøte.