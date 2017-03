Trumps pressetalsmann ville ikke gi Obama noen unnskyldning

– Nei, vi har akkurat startet høringen, og den pågår fortsatt. Vi er på første kapittel, og kan ikke trekke forhastede konklusjoner, svarte Spicer på direkte spørsmål fra journalister om Trump nå skyldte Obama en unnskyldning.

Trump har beskyldt den tidligere presidenten for å ha gitt ordre om å avlytte Trump-tower.

Samtidig brukte Trumps pressetalsmann pressekonferansen som en anledning til å gjenta at det ikke finnes bevis for at Trump har hatt ulovlig samarbeid med russerne, som også er et tema i den pågående etterforskingen.

– Det er greit at de undersøker saken, men de vil komme til samme konklusjon som alle andre; at det er ingenting som tyder på noe russisk sammensvergelse, sa Spicer.

Ønsket fokus på andre ting

Flere av journalistene spurte om hvordan Spicer kunne trekke den konklusjonen basert på samme, pågående etterforskning når han i avlyttingsspørsmålet mente det var for tidlig.

– Jeg trekker ingen konklusjoner, men vi vet fra dem som ble brifet av FBI, både demokrater og republikanere, at de ikke hadde sett noe som tydet på noen russisk sammensvergelse, men dere godtar ikke det svaret, svarte Spicer.

Isteden ønsket Spicer at pressen skulle fokusere på det han mente var mye annen «interessant informasjon som må diskuteres», og som ikke dekkes av høringen.

– Hvorfor stilles det ikke spørsmål ved hvorfor Det demokratiske partiet ikke ønsket å slippe til FBI når de var så bekymret for hacking? Hva skjulte de? spurte Spicer retorisk

Trumps mann mente også at etterforskerne burde undersøke eventuelle bånd mellom Hillary Clinton og russerne, og hvorfor hemmeligstemplede opplysninger om Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kom ut i offentligheten.

Avviste avlytting

Mandag bekreftet FBI-sjef James Comey at de etterforsker Russlands angivelige forsøk på å påvirke utfallet av USA-valget, og de påståtte bindingene mellom Trump-leiren og Russland.

FBI-sjefen fikk flere spørsmål om Trumps påstander om Obamas avlytting.

Comey svarte at han ikke har informasjon som støtter Trumps påstander.

– Når det gjelder presidentens twittermeldinger, så har jeg ingen informasjon som støtter de påstandene, svarte Comey.

Også den republikanske komitelederen, Devin Nunes, avviste muligheten for at Trump Tower ble avlyttet.

– La meg være tydelig. Vi vet at det ikke var en avlytting på Trump Tower. Det er likevel fortsatt mulig at andre former for overvåking ble brukt mot Trump og hans medarbeidere, sa Nunes.

NSA-sjef Mike Rodgers avviste også i høringen at Obama skal ha bedt britisk etterretning om elektronisk overvåking av Trump.

Påstanden kom opprinnelig fra Fox News, og ble videreført av Trumps pressetalsmann tidligere i mars.