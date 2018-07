Trumps miljøvernsjef går av

USAs president Donald Trump skriver på Twitter torsdag kveld at han har godtatt oppsigelsen til Pruitt.

– Scott har gjort en formidabel jobb i EPA, og jeg vil alltid være takknemlig overfor ham for dette, er blant noe av det den amerikanske presidenten skriver om sin nå tidligere miljøvernsjef.

Trump skriver videre at direktoratets visesjef, Andrew Wheeler, nå overtar som fungerende sjef etter Pruitts oppsigelse.

– Jeg har ingen tvil om at Andy vil fortsette med vår fantastiske og varige EPA-agenda. Vi har gjort enorme fremskritt og fremtiden til EPA er veldig lys!, skriver Trump.

Kontroverser

Scott Pruitts oppsigelse kommer etter flere måneder med kontroverser og kritikk mot ham selv. Særlig har det gått på at han har brukt offentlige midler til private ting som flyreiser og boligjakt.

Her er noen av kontroversene som har omringet den tidligere miljøsjefen:

Han brukte tre millioner skattedollar (rundt 25 millioner kroner) på et omfattende sikkerhetsopplegg rundt seg selv, som var tre ganger større enn hans forgjengers.

Noe av det første han gjorde da han overtok som sjef i Miljøverndirektoratet EPA var å bygge et lydtett telefonboks til 3,2 millioner kroner på kontoret sitt fordi han mente samtalene hans kunne bli avlyttet.

Han skal ha beordret lønnsøkning for to av sine rådgivere, selv om Det hvite hus avslo forespørselen. Senere hevdet han at han ikke visste noe om lønnsøkningene.

Pruitt brukte ansatte til å utføre private tjenester som å handle og plukke opp klær fra rens og han ba også om hjelp til å skaffe kona si jobb.

En biometrisk lås til verdi av 45.000 kroner ble installert på døren til kontoret hans, ifølge Politico.

Pruitt har brukt over 800.000 kroner på flyreiser på første klasse, og forsvart det med at han det var nødvendig av «sikkerhetsmessige grunner», ifølge Politico.

Leide leilighet av Lobbyist-venn

Pruitt har også vært i hardt vær på grunn av for kontakten han har hatt med ulike lobbyister.

I april avslørte nettstedet Bloomberg at Pruitt hadde leid en leilighet i Washington av en lobbyist-venn, som han betalte 400 kroner for hver natt han sov der.

En tidligere lobbyist fra Comcast, et selskap med virksomhet innen massemedia og kommunikasjon, hjalp i desember EPA å ordne en tur til Marokko. Kostnaden kom på rundt 800.000 kroner, til tross for at direktoratet hevdet at turen ville koste rundt 320.000 kroner.

Klimaskeptiker

Pruitt helt siden han ble utnevnt som sjef for EPA vært svært omstridt fordi han har benektet CO₂-skapte klimaendringer.

– Jeg tror det er veldig utfordrende å måle menneskelig aktivitet på klimaet, og at det er en enorm uenighet om graden av påvirkning, uttalte Pruitt i fjor.

Han gikk også ut mot Parisavtalen og kalte den en «dårlig deal».

– Jeg er ikke enig i at CO₂ er en primær bidragsyter til den globale oppvarmingen som vi ser. Men vi vet det ikke ennå, sa Pruitt.

Som statsadvokat i delstaten Oklahoma saksøkte han EPA en rekke ganger for reguleringer av utslipp fra olje og gassindustrien. Delstaten har en stor olje og gassindustri.

Samtidig er det ikke rart at han får mye ros av president Trump. Pruitt fikk jobben nettopp fordi han er en innbitt motstander av at menneskeskapte klimaendringer finner sted.

