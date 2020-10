Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Presidenten fekk påvist koronasmitte 1. oktober og har planlagt å leggje ut på valkampturné til tre delstatar kommande veke. Alt laurdag samla han fleire hundre menneske i hagen til Det kvite huset i hovudstaden.

Dr Sean Conley seier nye testar viser at presidenten ikkje ber koronasmitte. Foto: Evan Vucci / AP/NTB

Dr. Sean Conley seier testar som vart tekne laurdag morgon, viser at presidenten ikkje lenger er ein smittefare.

Ny test

– I kveld er eg glad for å melde at i tillegg til at presidenten møter krava til å gå ut av isolasjon, viser koronatesten frå i dag tidleg at han «etter dagens standard» ikkje lenger er å rekne som smittefarleg. Det skriv Conley i ei pressemelding – som han seier er godkjend av presidenten.

Han seier ikkje rett ut at Trump har testa negativt – noko som fleire amerikanske kommentatorar peiker på. Han gjev heller ikkje fleire detaljar om helsetilstanden til Trump eller kva testar som er gjennomførte.

Han skriv at han vil halde fram med å overvake helsetilstanden til presidenten i dagane framover.

USAs president Donald Trump heldt i kveld et valkampmøte på plenen utanfor Det kvite hus.

Trump vart lagd inn på sjukehus med koronasjukdommen siste fredag, og vart utskriven etter tre døgn og var tilbake i Det kvite huset på måndag.

Sjølv erklærte han seg smittefri allereie fredag i eit intervju med Fox News.

Ut på ny valkampturné

USAs president tek opp att valkampen og drar på turne kommande veke. Han skal halde valkampmøte i tre delstatar. Måndag reiser han til Florida, tysdag drar han til Pennsylvania, og onsdag skal han drive valkamp i Iowa, opplyser valkampstaben.