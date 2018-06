Trumps kvinne i Brussel: Krever at Norge bruker mer på forsvar

– Jeg mener Norge går i riktig retning, men Norge er en sterk økonomi som bør nå to prosent fordi det er hva vi forventer av våre sterkeste land.

USAs Natoambassadør og Kay Bailey Hutchison er klar fra øyeblikket hun setter seg ned til intervjuet med NRK i det nye hovedkvarteret til Nato i Brussel.

Det er ikke nok at Norge bruker mer penger per innbygger enn andre Nato-land. To prosent målet: altså målet om å bruke 2 prosent av sitt eget brutto nasjonalprodukt på forsvar er ikke et tilfeldig valgt mål. Det er et mål som alle land i Nato forpliktet seg til på Natos toppmøte i Warazava i 2016. Målet skal nås innen 2024.

– Det handler om å ha en avskrekking overfor Russland for eksempel. Det kan være andre land, men dere har jo en grense til Russland. Du vil at Russland skal vite at ditt land er i stand til å forsvare seg selv, men også at er 28 andre land vil komme deg til unnsetning.

Norges planlagte bruk av penger på forsvar vil neppe bringe nivået opp på to prosent BNP innen 2024. Norge har forsvart seg med at de bruker mer penger enn andre Nato land per innbygger, og de bruker pengene til å effektivisere og modernisere Norge militært på en god måte.

Den 12 juli kommer Donald Trump til Nato toppmøtet i Brussel og beskjeden fra presidentens utsending til Nato er klar.

– Jeg vil at Norge skal ta et skritt opp og innta en lederolle.

Kay Bailey Hutchison vedkjenner at forholdet mellom USA og deres allierte i Europa for tiden er anspent. Foto: Jeroen Mortier / NRK

Krise i forholdet mellom USA og allierte i Europa

De siste ukene har vært preget av et svært anstrengt forhold mellom USA og dere allierte i Europa etter at USA innførte straffetoll på stål og aluminium og har startet en handelskonflikt med EU.

Blant annet er toll på biler og bildeler begrunnet med hensyn USAs nasjonale sikkerhet. Under EU toppmøtet i Sofia for tre uker siden brukte EU president Donald Tusk svært sterke ord da han med referanse til USA sa med venner som dette så trenger du ikke fiender.

Under et besøk i Brussel denne uken uttrykte statsminister Erna Solberg at handelskrigen skaper usikkerhet og også kan påvirke andre internasjonale spørsmål.

Torsdag kommer forsvarsminister Jens Bakke Jensen og de andre forsvarsministerne i Nato sammen til møte i Brussel. Flere kan komme til å uttrykke misnøye med at president Trump presser sine allierte til å bruke mer penger på forsvar samtidig som han innfører tiltak som skader økonomien i europeiske land.

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg tar for første gang i mot alliansens forsvarsministere til møte i NATOs nye hovedkvarter. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

NATOs nye hovedkvarter i Brussel. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Kan ikke sette økonomi foran sikkerhet

Den amerikanske NATO-ambassadøren erkjenner at forholdet mellom USA og deres allierte i Europa er spent, men at de vil klare å finne sammen til tross for uovernstemmelser.

– Jeg mener alle land bør kunne forplikte to prosent til sikkerhet. Vi kan ikke sette økonomi foran sikkerhet. Aldri, aldri understreker USAs NATO-ambassadør, Kay Bailey Hutchison