Trumps koronameldinger blokkert i sosiale medier

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Han har håndtert det så godt han kunne. Jeg syns folk lager mye bråk om det han gjør, folk er super-kritiske, sier Patricia Wilhelm når NRK møter henne i en park i hovedstaden Washington DC.

– Presidentens jobb å trygge folket

Hun mener man må lære seg å leve med risikoen og syns det er helt greit at Trump tar av seg munnbindet når han er i Det hvite hus. Hun syns også at det er riktig av presidenten å si at man ikke skal være redde for viruset.

– Det burde alle presidenter si, det er jobben deres å trygge folket, sier hun.

Patricia Wilhelm syns mange er superkritiske til alt Trump gjør. Foto: Lars Os / NRK

Fredag ble det kjent at Donald Trump hadde testet positivt for korona. Etter tre dager på sykehus kunne han reise hjem til Det hvite hus mandag.

At Trump tok av seg munnbindet før han gikk inn i Det hvite hus da han kom fra sykehuset mandag kveld, har også vakt oppsikt. Trump kan fortsatt smitte andre, og atferden har også skapt bekymring for videre spredning av viruset i presidentens stab.

President Donald Trump reiste hjem fra sykehuset med bil og helikopter. På balkongen tok han av seg munnbindet. Du trenger javascript for å se video. President Donald Trump reiste hjem fra sykehuset med bil og helikopter. På balkongen tok han av seg munnbindet.

Før hjemreisen hadde han blant annet brukt dagen til å tvitre. Han skrev at han både snart er tilbake på valgkampsporet, og at han var klar til å gå tilbake til arbeidet. Han spekulerte også på at han nå kanskje var blitt immun mot koronaviruset.

– Ikke være redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter.

Møtt med kritikk

Trumps nedtoning av koronaviruset fikk flere smitteverneksperter til å reagere. Norges helseminister Bent Høie sa også at han var uenig i uttalelsene.

– Jeg er bekymret for covid-19 hver eneste dag og hver eneste time, jeg, sa Høie da han ble bedt om å kommentere uttalelsene fra den amerikanske presidenten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog var noe mer kritisk til uttalelsene.

– Vi må ha en aktsomhet overfor dette viruset som jeg synes hans uttalelse bagatelliserer, sa Guldvog.

Meldingen lå på både Facebook og Twitter i timevis før den ble fjernet av Facebook og merket som misvisende av Twitter.

– Vanlige får ikke samme behandling

Neil Majmundar mener det ikke er så enkelt for den jevne amerikaner å gjøre som Trump og ikke frykte viruset.

Neil Majmundar sier han har stemt på presidenter fra begge sider tidligere. Denne gangen vil han stemme demokratisk. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Vanlige folk har ikke tilgang på den behandlingen han har fått. Da er det vanskelig for folk å beskytte seg og å ikke leve i frykt, sier han.

Han mener det ikke er rett å si slikt til folk som ikke har samme tilgang til samme behandling som presidenten.

Pentagon-ledere i karantene

De siste dagene har det kommet flere meldinger om ansatte i Det hvite hus som er blitt smittet med viruset.

Tirsdag ble det også kjent at flere Pentagon-topper, blant annet generalstabssjef Mark Milley, er i karantene etter at en av kystvaktens ledere har testet positivt.

Milley og ledere i den amerikanske hæren, marinen og flyvåpenet har avlagt negative koronatester, men holder seg likevel i karantene. Blant dem som er omfattet, er sjefen for U.S. Cyber Command, general Paul Nakasone.

De militære topplederne jobber hjemmefra, og situasjonen skal ikke ha påvirket den militære beredskapen.