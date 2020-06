Trumps handelsrådgivar dementerer at handelsavtalen med Kina er droppa

På spørsmål frå Fox News om handelsavtalen svarte Navarro at «den er avslutta». Han forklarte vidare at USA først vart informert om spreiinga av koronaviruset etter at første fase av handelsavtalen vart underskriven 15. januar, noko han kalla eit «vendepunkt».

– Det skjedde på eit tidspunkt der dei allereie hadde sendt hundretusenvis av menneske til dette landet for å spreie viruset. Det var berre minutt etter at flyet letta at vi begynte å høyre om pandemien, sa Navarro måndag om signeringa av «fase éin» av handelsavtalen.

Teke ut av kontekst

I ei fråsegn til Bloomberg seier Navarro at det han sa vart teke ut av kontekst.

– Det hadde ingenting å gjere med fase éin av handelsavtalen, som fortsett som før. Eg snakka berre om mangelen på tillit vi no har til det kinesiske kommunistpartiet etter at dei laug om utspringet til Kina-viruset og gav verda ein pandemi, heiter det i fråsegna.

President Donald Trump tilbakeviser og at avtalen er skrota. På Twitter skriv han at avtalen er fullt intakt, og at han håper Kina held fram med å etterleve vilkåra i avtalen.

Skrantande forhold

Det allereie skrantande forholdet mellom dei to gigantane surna tydeleg etter at koronavirusutbrotet trefte USA hardt.

President Donald Trump og regjeringa hans har fleire gongar klaga Beijing for å ikkje vere opne om utbrotet.

Torsdag trua Trump igjen med å kutte banda til Kina. Det skjedde ein dag etter høgtståande diplomatar heldt samtalar med Beijing. USAs handelsrepresentant sa han ikkje så det som ein reell mogelegheit å skilje økonomiane i dei to landa, skriv Reuters.