Juryen var enstemmig. Kjennelsen klinkende klar: USAs ekspresident var skyldig i alle 34 tiltalepunkter i hysjpengesaken. Juryen mener altså Trump med vilje hadde jukset med regnskapene for å skjule betalinger til pornoskuespiller Stormy Daniels.

Dommerens straff blir ikke kjent før 11. juli. Først da kan den ankes til neste rettsinstans.

Men allerede før det vil Trumps team prøve å få juryens kjennelse omgjort. Det sa forsvarer Todd Blanche i et intervju med CNN. Det vil han i så fall prøve på gjennom det som kalles «post-trial motions».

Har han en sjanse?

Dette er hysjpengesaken Ekspander/minimer faktaboks Donald Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016

Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget, som Trump vant

Daniels fikk pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere

Det er ikke ulovlig å betale noen for å tie, men det er ulovlig å kamuflere det som valgkampbidrag, som Trump gjorde

Trump var tiltalt for å ha forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels

Trump var gift med Melania da de skal ha hatt sex og nekter for at det har skjedd

– En ryddig prosess

– Jeg tviler veldig sterkt på at dommen kan bli omgjort nå som det er en enstemmig jury, sier Alf Tomas Tønnessen til NRK.

Tønnessen er førsteamanuensis på Universitetet i Agder (UiA) og forsker blant annet på amerikansk politikk.

– De har jo bevis. Og det har vært en ryddig prosess. Selv om Trump klagde mye over prosessen så har de fulgt prosedyrene, sier Tønnessen.

Maksstraff for hvert tiltalepunkt er fire år fengsel. Tønnesen mener likevel at det er lite sannsynlig at Trump havner bak lås og slå. Forbrytelsen som ekspresidenten er dømt for, er klassifisert som mindre alvorlig i delstaten New York. Tønnessen tror Trump kan vente seg bøter eller samfunnsstraff. Soning i helgene kan også være en mulighet.

Men dommen vil uansett bli anket.

– Det blir ikke noe soning med det første uansett, sier Tønnessen.

Han legger til at det blir spennende å se hvordan straffeutmålingen 11. juli vil påvirke republikanernes landsmøte som starter fire dager senere. Der skal Trump etter planen nomineres til partiets presidentkandidat.

Helt enige

Heller ikke professor Geir Stenseth ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO) tror Trumps advokater vil lykkes med å få dommeren til å omgjøre juryens kjennelse.

– Ingenting tyder på at det skulle skje her, sier Stenseth til NRK.

Vitnebyrdene til Stormy Daniels og Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som var mellommann for betalingene til Daniels, fikk mye oppmerksomhet i mediene. Men Stenseth trekker frem at denne saken mot Trump metodisk ble bygd opp med beviser fra dokumentene.

– Det er sjekker med Trumps underskrift fra da han satt i Det hvite hus, sier han.

Gjennom rettssaken kom også Trumps team med flere innsigelser. Uten at dommeren tok hensyn til dem da.

– På bakgrunn av det vi har sett av saken til nå, så har vi en dommer som vil stå fast ved at prosessen har gått riktig for seg, sier Stenseth.

Også han trekker frem at alle 12 jurymedlemmer var enstemmige om å finne Trump skyldig i alle tiltalepunktene.

– Man kunne jo tenkt seg at man fant et jurymedlem som mente at aktoratet for eksempel ikke hadde dokumentert forsett hos Trump. Men enstemmighet tyder på at delstatsadvokat Alvin Bragg har gjort et godt forarbeid og en godt gjennomført rettssak, understreker Stenseth.

