Natt til fredag norsk tid holder president Donald Trump et massemøte med velgere og støttespillere i Grand Rapids i Michigan. Dette blir det første valgmøtet etter Mueller-rapporten renvasket presidenten for påstandene om samrøre med Russland.

I et telefonintervju med Fox News-profilen Sean Hannity, varsler Trump et oppgjør med demokratene og etterforskerne som startet den omfattende og langvarige granskingen.

– Dette må aldri få skje med noen president igjen. Det vanæret og gjorde skam på landet vårt. Forhåpentligvis slipper de ikke unna med det, sier Donald Trump om granskingen.

Han utdyper ikke hva han vil gjøre for å hindre en gjentakelse, men sier at dette er noe justisminister William Barr eller lederen i senatets justiskomite, Lindsey Graham (R), kan finne ut av.

Vil granske motstanderne

Trump mener det er den andre siden, Hillary Clinton og demokratene, som burde vært gransket. Han viser til at demokratene betalte for Steele-dokumentet, som ble utarbeidet av den tidligere britisk spionen Christopher Steele.

Presidenten mener dette dokumentet, med en rekke påstander om Trumps bånd til Russland, var grunnlaget for FBIs gransking. FBI har tidligere sagt at etterforskningen startet etter tips fra Australia om Trump-rådgiver George Papadopoulos, flere uker før de ble kjent med Steele-rapporten.

I det første intervjuet siden Mueller-rapporten kom, lover Trump å offentliggjøre alle dokumentene brukt av FBI til å undersøke kampanjen hans.

USAs president fortalte at advokatene hans tidligere har advart mot å gjøre dette, av frykt for at det kan bli ansett som innblanding i granskingen.

Nedgraderer hemmelige ordre

I september i fjor startet Trump med å frigi dokumenter fra FBIs innledende etterforskning av hans kampanje. Republikanske støttespillere har lenge ment at granskingen, som ble overtatt av spesialetterforsker Mueller, var ensidig og styrt av folk som var imot Trump.

LES OGSÅ: Mueller har ikke funnet bevis for samarbeid mellom Trump og Russland

Allerede under valgkampen sommeren 2016 gransket FBI russiske forsøk på å påvirke presidentvalget. Minst fire ganger gikk FBI til etterretningsdomstolen FISA, der avgjørelsene er hemmelige, for å hente tillatelse til å overvåke på amerikansk territorium. Blant annet ble FISA brukt til å starte overvåking av tidligere Trump-medarbeider Carter Page.

Domstolen håndterer FISA-loven (Foreign Surveillance Intelligence Act) om overvåking og innsamling av etterretning fra utenlandske spioner i USA. Det er grunnlagsmaterialet og FBIs søknader om overvåking som Trump nå ønsker å offentliggjøre.

Trump anklaget også FBI-topper for å ha begått landssvik. Han kalte tidligere FBI-sjef James Comey «forferdelig», og mente at tidligere CIA-sjef John Brennan potensielt var psykisk syk.

Sean Hannity i Fox News var den første som intervjuet Trump etter Mueller-rapporten kom. Foto: Leah Millis / Reuters

– Om Russland hadde hatt noe på meg, ville det ha kommet ut for lenge side, sier Trump til Fox News. Han hevder også at det ville gitt mer mening om Russland hadde foretrukket Hillary Clinton som president.

Republikanernes svar

Justiskomiteen i Representanthuset har bedt justisministeren offentliggjøre hele Mueller-rapporten innen 2. april. Justisminister Barr har signalisert at en redigert, eller sladdet, utgave av rapporten er uker unna, ikke måneder, skriver Washington Post. Ifølge avisa er justiskomiteen langt fra fornøyd med at tidsfristen neste uke ikke blir overholdt.

Samtidig er to komiteer i senatet, som er styrt av presidentens parti, i gang med å undersøke hvilke motiver etterforskerne og FBI-agentene hadde da de startet den omfattende Russland-granskingen.

– Vi er fullt klar over fordommene som var i FBI, Justisdepartementet og etterretningsmiljøet da Obama styrte, sier senator Ron Johnson (R), som leder komiteen for innenlands sikkerhet. Fra før ser senatets justiskomite på hvordan granskingen av Trump startet.