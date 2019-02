Den tidligere reporteren for Fox News, som i dag er talskvinne for USAs utenriksdepartement, kunngjorde lørdag at hun ikke lenger er aktuell for ambassadørposten.

– De siste to månedene har vært krevende for min familie, og derfor er det i min families beste interesse at jeg trekker meg, sier Nauert i en uttalelse.

Ikke navngitte kilder opplyser samtidig til Bloomberg News at det oppsto problemer med Nauerts bakgrunnssjekk. Det hvite hus skal ha oppdaget at Nauert ansatte en barnepike som ikke hadde arbeidsvisum.

Fakta om avganger i Trump-apparatet Ekspandér faktaboks En rekke ledende rådgivere, regjeringsmedlemmer og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017. * Forsvarsminister James Mattis. Trump bekrefter 20. desember at Mattis går av i februar. * Innenriksminister Ryan Zinke. Han går av på nyåret, etter knappe to år i jobben. * Stabssjef John Kelly går av på nyåret. Avgangen ble bekreftet av Trump 8. desember. Kelly, som tok over etter Reince Priebus, virket i ett år og fem måneder i stillingen. * Vise-sikkerhetsrådgiver Mira Ricardel, fjernet og forflyttet i november, etter seks måneder i stillingen. Hennes forgjenger Ricky L. Waddell fungerte et år i stillingen. * Jeff Sessions, USAs justisminister. Ute etter ett år og ni måneder. * Nikki Haley, USAs FN-ambassadør. Ute etter knappe to år når hun går av ved årsskiftet. * Scott Pruitt, sjef for det amerikanske miljøverndirektoratet EPA. Ute etter ett år og fem måneder. * Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet. Ute etter ett år og tre måneder. * David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned. * H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned. * John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder. * Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder. * John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder. * Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder. * Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det. * David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder. * Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år. * Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder. * Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder. * Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder. * Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder. * Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Virket i halvannen uke. * Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder. * Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder. * Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen. * Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder. * K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. * Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder. * James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013. * Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder. * Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker. * Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager. (Kilde: New York Times, AP, DPA)

Ble hyllet av Trump

Nauert ble nominert av president Donald Trump, som hyllet henne da han kunngjorde hennes kandidatur: Presidenten sa hun har vært «en støttespiller lenge – virkelig strålende».

Kritikere har vært skeptiske til hennes manglene utenrikspolitiske erfaring før hun ble talskvinne for utenriksdepartementet for to år siden.

Nauert vakte reaksjoner da hun trakk fram D-dagen – de alliertes landgang i det nazi-okkuperte Frankrike i 1944 – i en kommentar om det «sterke forholdet» mellom USA og Tyskland.

SE VIDEO: Donald Trump og Nikki Haley møter pressen etter at hun annonserte sin avgang. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Donald Trump og Nikki Haley møter pressen etter at hun annonserte sin avgang.

Medlem av regjeringen

Nauert ble utnevnt etter at Trumps første FN-ambassadør, Nikki Haley, trakk seg 31. desember 2018.

I USA er rollen som FN-ambassadør regnet som en av de viktigste utenrikspolitiske stillingene og ambassadøren er en del av regjeringen.

Det hvite hus har så langt ikke sagt noen om hvem de nå vil nominere til stillingen.