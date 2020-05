Trumps firma ber britiske skattebetalere om hjelp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I USA har Kongressen sørget for at president Trumps selskaper ikke kan søke om statlig krisehjelp til driften i forbindelse med koronapandemien.

Nå forsøker Trump-organisasjonen seg i Storbritannia og Irland, der den eier tre golfbaner med lokalt ansatte.

Det er snakk om støtte til å lønne bartendere, sekkepipeblåsere og andre ansatte, skriver nettavisen Bloomberg.

Bryter ingen europeiske lover

Ifølge irske koronalover kan private firmaer søke om å få dekket mellom 70 og 85 prosent av lønna til permitterte ansatte, avhengig av lønnsnivå.

President Trump vinker til demonstranter med golfkølla i handa. Her spiller han på egen golfbane i Skottland. Bildet er fra Trump Turnberry 24. juli 2018. Foto: Peter Morrison / AP

I Storbritannia dekker staten 80 prosent av lønna, begrenset oppad til 2500 pund, eller 31.630 kroner i måneden. Det er selskapene som må søke om støtte på vegne av de ansatte.

En lokal folkevalgt nær golfbanen Trump Turnberry i Skottland mener Trump må kunne søke som alle andre.

– Det er ingen som spiller golf der nå, sier Peter Henderson til Bloomberg.

Daglig leder ved det femstjerners golfhotellet Doonbeg i Irland sier til Bloomberg at de har 90 ansatte året rundt og om lag 300 i høysesongen. Hotellet skulle ha åpnet golfsesongen i slutten av mars.

Demokratene i USA reagerer

Lederen for Kontrollkomitéen i Representantenes hus vil nå granske om slik støtte fra utlandet er i strid med den amerikanske grunnloven, skriver The Guardian.

I et brev til Eric Trump, presidentens sønn og visepresident i Trump Organization, minner hun om at søknader om lån fra et annet land kan være i strid med presidentens udelte lojalitet til USA.

Carolyn Maloney fra Kontrollkomitéen skriver også at britiske myndigheter har «alvorlige bekymringer» knyttet til det å bruke skattepenger for å gi krisehjelp til president Trumps foretak.

Hun har bedt Eric Trump om å utlevere alle dokumenter og kommunikasjon knyttet til søknader om offentlig støtte i USA eller i utlandet.

Marine One med president Trump og kone Melania om bord går inn for landing på Trump International Golf Course i Doonbeg, Irland. 7. juni 2019. Foto: Paul Faith / AFP

Tidligere har Trump Organizaton nektet å utlevere interne dokumenter til Kongressen.

Trumps sønn har svart at hensikten med det britiske kriseprogrammet er å hjelpe selskapene å holde på sine ansatte.