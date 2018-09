Trumps eks-pressesjef: – Jeg hadde null kontroll over Trumps tvitring

– Jeg hadde null kontroll over Trumps tvitring. Ofte allerede innen klokka 07-08 var dagens agenda snudd på hodet, sier Spicer og ler.

Da Sean Spicer var Donald Trumps pressesekretær holdt han daglige pressemøter i Det hvite hus. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Mange husker kanskje Spicer best som en innbitt forsvarer av sin sjef overfor pressen.

I hans aller første presseopptreden insisterte Spicer på at Donald Trumps innsettelsesseremoni «hadde det største tilskuerskaren som noen gang har vært til stede ved en innsettelsesseremoni. Punktum. Både når det gjelder oppmøtte personer og rundt om i verden».

Bilder og faktasjekk tilbakeviste påstanden, men presidenten og hans pressetalsmann stod på sitt og angrep media isteden.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kritisk til media

Halvannet år etter, innrømmer Spicer at det var en uheldig start.

– Vi gjør alle feil. Vi kan alle se tilbake på situasjoner der vi kunne ha gjort en bedre jobb. Jeg har vært åpen i min bok på at dette var et slikt øyeblikk for meg, men det er utrolig hvor ensidig mediedekningen var. Jeg er beredt på sitte her i dag og si «her tok jeg feil», men jeg har fortsatt til gode å se en journalist som innrømmer det samme, kommenterer Spicer overfor SVT.

Komiker Melissa McCarthy paroiderte Sean Spicer under "Saturday Night Live i New York. I rollen skjelte hun pressen ut som "tapere" og skjøt på pressekorpset med en vannpistol. Foto: Will Heath / AP

Spicer ble innsatt som pressetalsmann i Det hvite hus på nyåret 2017, og sa selv opp sin stilling 21. juli i protest mot at presidenten ansatte Anthony Scaramucci som kommunikasjonsdirektør.

I juli utga Spicer boka «The Briefing: Politics, the Press, and the president» der han skryter av president Donald Trump og igjen sparker mot media.

Mener Trump lytter

Presidentens tidligere pressesjef er fortsatt Trump-tilhenger, og har klokkertro på at han blir gjenvalgt i neste presidentvalg i 2020.

Spicer beskriver Trump som en forretningsmann som bruker overdrivelser, men som alltid lytter til råd, selv om han ikke alltid er enig med deg.

– Presidenten har sagt ting som er usant. Burde ikke en president være mer forsiktig?

– Jo, men det interessante er at i alle intervjuer vi har gitt, så har det aldri blitt gitt noen unnskyldning når pressen gjør noe feil, men når presidenten eller vi gjorde det, så kom det krav om at vi måtte beklage, sier Spicer i SVT-programmet Agenda.

Ifølge Spicer behandler media behandler Trump urettferdig.

– Jeg tror ikke de er folkets fiende, men mange journalister har mistet all objektivitet og er personlig forutinntatt når det gjelder Trump. De kan skrive hva de vil uten å bli kritisert for det.