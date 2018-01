Trumps andre år kan bli vanskeligere enn det første

2018 kan bli vanskeligere for presidenten og det republikanske partiet enn fjoråret. Til tross flertall i kongressen, trenger han demokratenes støtte for å få gjennom budsjetter og større valgløfter. Hvordan blir dette andre året med Trump bak roret?

Robert Mueller leder en bred gransking av påstandene om mulig konspirasjon mellom Russland og Trump-kampanjen. Foto: Larry Downing / Reuters

Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller kommer til å ligge som en mørk sky over Det hvite hus også i år. Om få måneder, kanskje allerede i mai, starter de første rettssakene mot personer i kretsen rundt Trump. Dermed blir nyhetsbildet igjen dominert av påstandene om mulig samarbeid mellom Trump-kampanjen og russerne. Republikanerne skulle helst hatt fokus på kongressvalget i november.

Store ambisjoner

Stormen av twitter-meldinger fra Det hvite hus er med på å tåkelegge endringene som skjer. Trump-administrasjonen arbeider i det stille med å innføre en republikansk, konservativ agenda. Mye handler om å fjerne reguleringer Obama innførte, men også utnevne dommere, som kan sitte på livstid og forme samfunnet.

Den republikansk-styrte kongressen, derimot, har ikke mye å vise til det første året. Den største seieren er en ny skattelov og godkjennelsen av en konservativ høyesterettsdommer. Det har blitt Trumps parti, men ikke uten støy og splittelse.

Det er ingen tydelig agenda framover. Ambisjonene er klare, men ikke hvordan de skal gjennomføres i praksis.

Presidenten vil fortsatt ha bygget en mur, men det er ikke realistisk med kongressens hjelp ennå på grunn av intern uenighet.

Trump har sagt at det jobbes med en større infrastrukturpakke og en velferdsreform. Han mener begge partier kommer til å samarbeide om dette. Det er ikke sikkert demokratene er villige til å gi presidenten en slik seier før kongressvalget i høst.

Presidenten har tro på at begge partier, til slutt, vil samles om en felles helseplan. Obamas reform er på krykker og nok et ledd ble fjernet gjennom den nye skatteloven. Republikanerne har flere ganger forsøkt å erstatte helsereformen, uten hell.

Republikanerne må ha demokrater på laget for å få slike lovforslag igjennom. Det kreves 60 stemmer i senatet og i dag har republikanerne 51.

Presidentens stil med å være uforutsigbar og røff i språket, har ikke hjulpet. Heller ikke det han at han endrer meninger, allianser og retning i politikken. Det har vært mislykkede forsøk på å få partene til å enes. Det dårlige samarbeidsklimaet kom til syne etter møtet om innvandring der presidenten angivelig skal ha sagt drittland».

Handelskrig med Kina

Hittil har det ikke vært noen større internasjonale kriser å håndtere for Trumps team, men konflikten med Nord-Korea kan sette den amerikanske presidenten på prøve. Forholdet til regimet i Pyongyang blir hans største utfordring på den globale scenen i år, skriver kinesiske Xinhua.

Det ligger også an til en handelskrig med Kina, skriver the Diplomat. President Trump har varslet straffetiltak, eller importskatt, på flere kinesiske produkter, som stål og solpanel. Det er ventet klarere signaler i talen om «rikets tilstand» i slutten av januar.

Flere republikanere søker ikke gjenvalg. I år skal president Trump drive valgkamp og samle inn penger for nye kandidater. Foto: Evan Vucci / AP

Lav oppslutning

Selv om børsene har satt nye rekorder, arbeidsledigheten er lav og de økonomiske pilene peker oppover, er presidentens popularitet lav. 40 prosent svarer denne uka at Trump gjør en god jobb, mens 55 prosent er misfornøyd, viser RCPs gjennomsnitt av målinger.

Den selverklærte avtalemakeren har ikke forhandlet fram noen avtaler ennå. Han klarte ikke å presse kongressen til å finne en løsning på budsjettkrisa før fristen. Heller ingen vedtak som i en kortere periode kunne sikre finansiering av statens oppgaver. Det endte med «shutdown» på ettårsdagen for Trumps innsettelse.

Håpet er at skatteloven skal gi en positiv uttelling. Også for de republikanske kandidatene i høsten kongressvalg, som forbindes med Trumps politikk.

Høyrevinden kan snu

Ti måneder før valget er det optimisme på demokratenes side. En måling utført for NBC og Wall Street Journal viser den største preferansen for demokrater siden 2008. En tredel av senatet og hele representanthuset er i spill. Samtidig har demokratene vunnet guvernørvalg i Virginia og New Jersey, og et senatssete fra Alabama.

Over 30 republikanske politikere har varslet at de ikke stiller til gjenvalg i representanthuset. Selv om demokratene mobiliserer, er flere at disse setene i tradisjonelt trygge republikanske distrikter.

Demokratene trenger å ta tilbake 24 seter for å få kontroll i representanthuset. Skulle de klare det, vil det bli vanskelig for Trump å få gjennomført politikk.

Kvinnene kommer på banen

Rekordmange kvinner har meldt seg på i kampen om ledige politiske verv og kongresseter. De fleste prøver seg i politikken for første gang og flertallet hører hjemme hos demokratene. De håper en voksende motstand mot dagens ledere vil hjelpe dem inn i maktens korridorer.

Det amerikanske mediehuset Bloomberg mener 2018 er kvinnens år og viser til aktivisme, pengeinnsamling og antall kandidater.

Martha McSally vil kjempe om den ledige senatsplassen til Jeff Flake i Arizona. Hun ses på som kandidaten til det republikanske etablissementets kandidat. Foto: Rick Scuteri / AP

«KKK» i 2018

Da han var kandidat, diskuterte flere om presidentembetet ville endre Trump. Mye tyder på at han heller forsøker å endre presidentrollen.

Trumps første år ses på som ufokusert, med politiske barnesykdommer og styrt av utenforliggende begivenheter. Hans innerste kretsen krymper. Det har vært flere utskiftninger i toppstillingene under Trump. Det er fortsatt mange ubesatte stillinger og mangel på nominasjoner.

Sesong to kommer til å by på mer av det samme.

2018 kan fort bli de tre k'ene: kaotisk, kontroversielt og konservativt.