Trumps advokat trekker seg

Dowd representerer Trump i den pågående Russland-etterforskningen. Til Reuters bekrefter Dowd at han nå forlater Trump.

– Jeg elsker presidenten og ønsker ham alt godt, sier han.

The New York Times siterer anonyme kilder som sier Dowd har fått nok av at presidenten stadig ignorerer hans råd.

Fikk nok

Dowds avgang kommer kun to dager etter han bekreftet til CNBC at det ikke ville bli noen endringer i presidentens juridiske team.

– Dowd konkluderte med at presidenten stadig ignorerte hans råd, sier en talsperson for advokaten til The New York Times.

Kommentar på amerikanskpolitikk.no Vårin Alme mener at Trumps utspill mot Robert Mueller er en av årsakene til at John Dowd trekker seg.

Vårin Alme, kommentator på amerikanskpolitikk.no, er enig i at dette resultat av presidentens manglende evne til følge råd.

– Dowd har åpenbart foretrukket at Trump legger seg på en mer tradisjonell linje. Han kan trolig ikke stå for at Trump handler som han gjør, sier hun til NRK.

Det er særlig Trumps utspill mot spesialetterforsker Robert Mueller som har vært den utløsende faktorene, mener Alme.

John Dowd skal ha vurdert å trekke seg flere ganger fra han startet i jobben i fjor sommer.

Trump avkrefter misnøye

Dowd har representert presidenten i den pågående Russland-etterforskningen som er ledet av Justisdepartementets spesialetterforsker Robert Mueller.

Trump har gjentatte ganger nektet for at Russland hadde noe å gjøre med hans valgseier å gjøre.

Det har vært spekulert i om Trump har vært misfornøyd med Dowds innsats, men presidenten mente dette var rent oppspinn.

Alme tror på den andre siden at det både er misnøye, men også uenighet innad i Trumps juridiske team.

– Det går blant annet på hvorvidt Trump skal samarbeide med Muellers etterforskning eller ikke. Hva avgangen til Dowd har å si for etterforskningen er vanskelig å si, sier hun.