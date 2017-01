Trump: Uaktsomme demokrater åpnet for hacking

Fredag ble den påtroppende presidenten brifet av etterretningsledere om hackingen av Det demokratiske partiet og russisk påvirkning i valgkampen. Samme dag ble en avgradert rapport offentliggjort. Der konkluderer amerikansk etterretning med at Russlands president Vladimir Putin ga ordre om å påvirke den amerikanske valgkampen for å svekke Hillary Clinton og støtte Trump.

– Det var et veldig bra møte. Jeg liker de folkene veldig godt. Jeg lærte mye, og det tror jeg de gjorde også, sa Trump etter møtet. Samtidig har han etter valgseieren kommet med flere negative utspill mot etterretningsmiljøet, og han avviser fortsatt at russisk hacking påvirket valgresultatet.

Grovt uaktsomt

– Selv om Kina og Russland og andre land og grupper stadig forsøker å bryte seg inn i nettinfrastrukturen til myndighetene, næringslivet og organisasjoner, inkludert Demokratenes nasjonalkomité, har dette overhodet ikke påvirket resultatet av valget.

Senere på dagen fulgte han opp – på Twitter – og la i stor grad skylden på Demokratene selv for at de ble hacket.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Grovt uaktsomt av Demokratenes nasjonalkomité tillot at hackingen fant sted. Republikanernes nasjonalkomité hadde solid beskyttelse!

Noen timer senere, tidlig lørdag morgen lokal tid, tvitret han på nytt, at det absolutt ikke finnes noen bevis for at hackingen påvirket valgresultatet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sju minutter senere tvitert han igjen, hvor han hevder hackingen kun blir diskutert fordi valgnederlaget for Demokratene var så stort at det er pinlig for dem:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Trussel mot USAs allierte

I delrapporten som nå er offentliggjort kommer det fram at Russlands inngripen var ikke bare begrenset til hacking, men omfattet også propagandakampanjer som spredning av falske nyheter.

– Det er vår vurdering at Russlands president Vladimir Putin ga ordre om inngripen i presidentvalgkampen i 2016. Russlands mål var å undergrave folks tillit til USAs demokratiske prosess og å sverte Clinton, ødelegge hennes valgbarhet og potensielle presidentskap, står det å lese i rapporten. Putin beskyldes ikke for å ha gitt noen spesifikk ordre om hackerangrep.

I rapporten advares det også om at Moskva trolig kan komme til å gripe inn i valgkampene til flere av USAs allierte.

Norge, Frankrike og Tyskland er tre av USAs allierte som har valg i 2017.

– Putin er ikke på vårt lag

Barack Obama sier han har tillit til etterretningens konklusjon. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

President Barack Obama har gjort det klart at han har tillit til konklusjonene fra etterretningen. Han har blant annet utvist 35 russiske diplomater som følge av den påståtte innblandingen i det amerikanske valget.

– Jeg tror at det som er sant er at Russland hadde til hensikt å blande seg inn, og de blandet seg inn, sier han i et intervju med TV-kanalen ABC.

– Noe av det som bekymrer meg er hvor mange republikanere og kommentatorer som ser ut til å stole mer på Vladimir Putin enn på sine amerikanske medborgere, bare fordi de medborgerne er demokrater. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må huske at vi er på samme lag. Putin er ikke på vårt lag, sier den avtroppende presidenten.