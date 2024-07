Trump: Kamala Harris kommer til å bli lettere å slå enn Biden

Søndag kveld meldte Biden på X at han trakk seg fra det amerikanske presidentvalget.

Han har pekt på sin visepresident, Kamala Harris som sin overtaker.

– I dag ønsker jeg å tilby min fulle støtte til at Kamala blir partiets kandidat i år. Demokrater – det er på tide å samle oss og slå Trump. La oss gjøre dette, skriver han på X.

Reaksjonene fra republikanere, har ikke latt vente på seg.

Åpner opp for å saksøke Demokratene

Før Biden meldte at han trakk seg, advarte Mike Johnson, som er lederen i Representantenes hus (R), om at partiet kom til å saksøke Biden, dersom han trakk seg.

– Jeg tror de vil møte juridiske hindringer i noen av disse statene, og jeg forventer at det vil bli rettssaker. Det må de finne ut av, sa Johnson til CNN.

Ifølge Johnson er feil å sette inn noen andre, når det er Biden som har fått 14 millioner stemmer gjennom primærvalget.

– Det blir veldig interessant å se om det såkalte demokratiske partiet, Demokratene, går inn på bakrommet et sted og bytter ut kandidaten med en annen.

Ifølge CNN er det ikke sikker hva konsekvensene vil være ettersom Biden trakk seg før han ble formelt nominert av det Demokratiske partiet.

Den verste presidenten i historien

Kort tid etter at Biden kunngjorde at han trakk seg, snakket CNN med Donald Trump.

Han sier til dem at Biden vil huskes som «med god margin den verste presidenten i landets historie».

Trump sier også til CNN at han mener Kamala Harris kommer til å være lettere å slå i presidentvalget enn Biden hadde vært.

På sin meldingstjeneste Truth Social, skriver Trump mellom annet:

– Korrupte Joe Biden var ikke egnet til å stille som president, og er absolutt ikke egnet til å tjene, og har aldri vært det!

Han skriver videre at Biden gjorde en karriere ut av løgner og falske nyheter, og ved å ikke forlate kjelleren sin.

Trump skriver også at apparatet rundt Biden har visst at han ikke var i stand til å være president.

– Se hva han har gjort med landet vårt med millioner av mennesker som kommer over grensen vår, helt ukontrollert og uverifisert, mange fra fengsler, mentale institusjoner og rekordmange terrorister.

Han avslutter med at USA vil lide på grunn av Bidens presidentskap.

Det kan tyde på at Trump-kampanjen håpet på annet.

– De hadde nok håpet på at Biden ble værende som kandidat. Han har de tenkt at de absolutt kan slå, sier Sofie Haugestøl, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og USA-ekspert.

Turbulent uke

Den siste uken har vært mildt sagt turbulent for begge presidentkandidatene. Stadig flere demokrater har bedt Biden om å trekke seg.

Lørdag forrige uke, 00.11 norsk tid, ble Trump skutt i øret. FBI har identifisert 20 år gamle Thomas Matthew Crooks som skytteren. Han ble drept umiddelbart.

Det var under et valgarrangement i Pennsylvania at Trump ble skutt.

50 år gamle Corey Comperatore som satt i publikum og ble drept etter at han ble truffet av skudd.

Etter skytingen uttalte Biden:

– Alle må fordømme skytingen på Trumps valgkampmøte.

I pressekonferansen utdypet presidenten:

– Jeg er takknemlig for å høre at Trump er i sikkerhet og i god form. Jeg ber for ham og familien, og for alle som var til stede på arrangementet.