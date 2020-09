Trump: Ingen TikTok-avtale uten «full kontroll»

Så langt har teknologiselskapet Oracle og handelsgiganten Walmart blitt enige om å kjøpe 20 prosent av et nytt TikTok-selskap. Noe som skal skilles fra det kinesiske selskapet Bytedance, som eier TikTok.

TikTok er en mobilapp der brukere kan dele korte videoer.

Tidligere har Trump truet med å blokkere appen for amerikanske brukere. Et forbud mot å laste ned appen skulle etter planen gjelde fra denne uken, men er nå utsatt.

TikTok og det kinesiske selskapet Bytedance leverte sist fredag søksmål i håp om å stanse forbudet om å laste ned den populære appen.

Søksmålet er rettet mot president Trump og handelsdepartementet.

– Dersom vi finner ut at de ikke har full kontroll, kommer vi ikke til å godkjenne avtalen, sa president Trump i et intervju med Fox and Friends.

Trump sa senere mandag at han vil redde avtalen dersom han kan, men holdt døra åpen for fiasko.

– Hvis vi kan redde den, skal vi redde den. Hvis vi ikke kan det, dropper vi den, sa presidenten.

President Donald Trump vil ha «full kontroll» over TikTok. Foto: Alex Brandon / AP

Hovedkontor i Texas

Presset mot TikTok-eier Bytedance om å selge deler av driften til et amerikansk selskap skjer fordi amerikanske myndigheter hevder brukerdata i den populære appen er sårbare og kan utnyttes av kinesiske myndigheter.

TikTok har benektet beskyldningene om at selskapet deler brukerdata med regjeringen og sier data fra 100 millioner amerikanske brukere ikke lagres i Kina.

Trump sa til kanalen Fox at det nye selskapet skal ha hovedkontor i Texas og at det vil skape 25.000 arbeidsplasser.

En presidentordre fra august ga TikTok valget mellom å bli forbudt i USA eller bli solgt til amerikanske selskap.

TikTok er ikke tilgjengelig i Kina. Der tilbyr Byte Dance i stedet søsterappen Douyin.