Trump: – Vi iverksetter tiltak neste uke

Ingenting tyder på at Donald Trump skal roe tempoet. Selv om han denne uken har fått innreiseforbudet avvist av en ankedomstol, har den nyinnsatte presidenten ingen planer om å akseptere nederlag.

Fredag holdt han pressekonferanse i Det hvite hus med Japans statsminister Shinzo Abe. Der antydet Trump nok en gang at han vil gå til søksmål for innreiseforbudet.

– Jeg har ingen tvil om at vi vil vinne, sa Trump, før han varslet at administrasjonen vil gjøre nye forsøk på strengere innvandringskontroll.

– Vi kommer straks til å gjøre ting som har med å ytterligere sikre landet vårt å gjøre.

Nøyaktig hva han mener er det vanskelig å vite, men det spekuleres i media om at Trump og kabinettet hans vil forsøke å omformulere presidentordren som har blitt avvist av domstolen.

VENNSKAPELIG: Det var særdeles god stemning mellom Shinzo Abe og Donald Trump under pressekonferansen fredag. Foto: Jim Bourg / Reuters

Green-card-bråk

Dette vil innebære å kvitte seg med formuleringer som rammer for bredt til at ordren kan identifiseres med grunnloven. Ifølge Politico er en avgjørende faktor i at ordren ikke kan opprettholdes at den rammer borgere med såkalte «green-cards».

Et green-card gir folk som ikke er amerikanske statsborgere permanent opphold i landet, og da innreiseforbudet ble iverksatt førte det til at over 100 langtidsbeboere ble anholdt på flyplasser, og sto i fare for å ikke slippe inn i landet der de har bodd i årevis.

TVILER IKKE: Trump sa han var sikker på å vinne en eventuell rettssak om innreiseforbudet. Foto: Jim Bourg / Reuters

Et annet problem med innreiseforbudet var at justisdepartementet hevdet at domstolene ikke har autoritet til å granske immigrasjonsrelaterte avgjørelser presidenten tar på vegne av nasjonal sikkerhet.

«Det er ingen presedens som støtter at den ikke kan granskes. Det går på tvers av den fundamentale strukturen av vårt grunnlovsbestemte demokrati,» står det i domsavgjørelsen.

Les dommen her

Søksmål

Skal Trump likevel gå til søksmål for å gjeninnsette den originale presidentordren må han bevise at hans versjon av innreiseforbudet ikke er grunnlovsstridig.

I en Twitter-melding antydet han fredag hvilken strategi han vil bruke.

«"Det er oppsiktsvekkende at det i hele dommen ikke refereres en eneste gang til denne vedtekten". En skammelig avgjørelse!» tordner Trump, og viser til en bloggpost hos nettsiden Lawfare.

Vedtekten Lawfare viser til dreier seg om handlingsrommet den amerikanske presidenten får i ekstraordinære situasjoner.

I vedtekten står det blant annet:

«Når presidenten mener at innreise av fremmede eller en gruppe fremmede til USA er skadelig for USAs interesser, kan han med proklamasjon for den perioden han finner passende, utestenge fremmede eller grupper med fremmede, som immigranter eller nonimmigranter, eller pålegge innreisende fremmede de restriksjoner han finner passende.»

Enkelt forklart mener Trump denne vedtekten bør gi han handlingsrom til å stenge grensen, eller pålegge strengere personsjekk av reisende fra de syv muslimske landene som er omfattet av innreiseforbudet.