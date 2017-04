Trump: – Putin støtter en ond person

Trump kritiserer Vladimir Putin for hans støtte til Syrias president Bashar al Assad.

– Helt ærlig, Putin støtter en virkelig ond person. Det mener jeg er veldig dårlig for Russland, og dårlig for hele menneskeheten, sier USAs president Donald Trump til den amerikanske TV-kanalen FOX.

Syria-krigen har ført til en ny og dramatisk vending i forholdet mellom USA og Russland.

Det kjemiske angrepet i Khan Sheikhoun i Syria, som tok livet av minst 86 personer, gjorde at USA reagerte med å sende 59 raketter inn i en syrisk luftbase i forrige uke.

En gutt blir behandlet etter det kjemiske angrepet i Syria 4. april. Bildet er tatt av aktivistgruppen Edlib Media Center og verifisert av nyhetsbyrået AP. Foto: Uncredited / AP

Åpen konflikt med Russland

Amerikanerne mener Russland må bære en stor del av ansvaret for det kjemiske angrepet 4. april, som USA hevder Syria utførte. Pentagon sa tirsdag at Russland hadde vært med å planlegge og godkjenne det kjemiske angrepet.

USAs utenriksminister Rex Tillerson ankom Moskva tirsdag for samtaler med sin russiske kollega Sergej Lavrov. Foto: Alexander Nemenov / AFP

– Det er veldig dårlig for verden når noen slipper gass, bomber, eller tønnebomber med dynamitt rett over en gruppe mennesker, og du ser resultater for barna; ingen armer, inget ansikt ... dette er dyrisk, sier president Trump.

USAs utenriksminister Rex Tillerson er i Moskva der han har samtaler med sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Tillerson hadde med seg en streng beskjed til Russland om at det nå er på tide at de velger å samkjøre sin strategi i Syria med Vesten og "slutter å støtte Assad, Iran og Hizbollah i regionen."

– Assad og hans families regjeringstid går mot slutten, sa Tillerson.

Syrias president Bashar al Assad (T.V) men sin russike kollega og fremste allierte Vladimir Putin (T.H) Foto: Alexei Druzhinin / AP

Trump har ingen planer om nye rakettangrep

Russland på sin side mener det amerikanske angrepet mot den syriske luftbasen var ulovlig. De hevder samtidig at det er opprørere som stod bak det kjemiske angrepet.

– Det er helt klart at Russland prøver å skjule hva som egentlig har skjedd, sier en talsperson for Det hvite hus til Reuters.

Det russiske forsvaret offentligjorde bilder fra den syriske flybasen etter at den ble truffet av amerikanske raketter i forrige uke. Foto: - / AFP

Trump understreker at han ikke har noen planer om å "gå inn" i det krigsherjede landet Syria.

Men hvis Assad bruker kjemiske våpen igjen, får Donald Trump et stort dilemma.

Han kan på nytt velge å bruke militærmakt, men risikerer da å involvere seg ytterligere i den blodige krigen i Syria, eller han kan la være å gjøre noe, og dermed bli kritisert like mye som Obama ble for ikke å lykkes i sitt diplomati overfor Syria og Russland.