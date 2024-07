Trump: – Jeg skulle egentlig ikke vært her i kveld

Donald Trump åpnet sin landsmøtetale med å si at han stiller til valg som president for hele USA, fordi «det er ingen seier å vinne for halve Amerika».

– I kveld tar jeg imot nominasjonen deres for å bli den neste presidenten i USA, sa Trump under talen til stor applaus fra salen.

Til sangen «God Bless the USA» sunget av Lee Greenwood gikk Trump på scenen, fortsatt med ørebandasjen på.

Attentatet fra forrige helg ble adressert av Trump. Publikum ropte: kjemp! kjemp! kjemp! Foto: AP

Før Trump begynte å tale rullet de ut en statue med brannmannsjakken til Corey Comperatore ut. Comperatore jobbet som frivillig brannmann i Buffalo Township. Han ble drept under attentatet forrige helg.

– Det er for smertefullt

Donald Trump startet talen med å fortelle om attentat fra forrige helg.

– Mange har spurt meg om hva som skjedde og jeg skal fortelle det. Men jeg vil ikke fortelle det flere ganger, fordi det er for smertefullt.

Trump taler i natt på landsmøtet i Wisconsin. Foto: AP

– Hvis jeg ikke hadde flyttet hodet mitt, hadde kulen truffet hodet mitt og jeg hadde ikke vært her i dag. Jeg hadde Gud ved min side, sa Trump.

Snakket om innvandring, økonomien og krig

Den tidligere presidenten hadde varslet at han ville skrive om sin landsmøtetale og snakke om forsoning.

I talen manet han til samhold og frarådet å kriminalisere politiske uenigheter.

Så kom han med en beskyldning mot demokratene.

– Demokratene må slutte å misbruke rettssystemet til å gå etter deres politiske rivaler, med en henvisning til rettsprosessene Trump er i.

Donald Trump har fortsatt ørebandasjen på etter attentatet. Foto: AP

Han hevdet også at han kommer til å redde demokratiet.

Trump nevnte som tidligere at han vil sikre grensene og stabilisere økonomien.

– Jeg vil stanse den ulovlige migrasjonskrisen ved å bygge grensemuren, sa Trump og kalte det en «invasjon av migranter».

Han snakket også om krigene som pågår i Ukraina og Israel. Han hevdet igjen at krigene ikke ville blitt startet hvis han var president.

– Jeg skal få slutt på alle internasjonale kriser, sa Trump og kom med harde anklager om at den nåværende regjeringen har startet krigene.

– Verden er i krise, krig raser i Europa og Midtøsten. Tredje verdenskrig truer.

Biden har korona

I talen vil Trump blant annet formelt akseptere nominasjonen som republikanernes presidentkandidat i valget 5. november.

Trump om attentatet: – Jeg hadde Gud på min side Du trenger javascript for å se video.

Donald Trumps kone Melania Trump har tatt plass i salen, sammen med Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance.

Demokratenes kandidat Joe Biden har korona og er i karantene i Delaware.

Han har avlyst en tale på en konferanse i Las Vegas.

Ifølge Bidens lege har presidenten rennende nese og tørrhoste og redusert allmenntilstand.

Han har allerede fått den første dosen av det antivirale legemiddelet Paxlovid, opplyser legen.