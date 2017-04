Trump: – Få en slutt på blodbadet!

Klokken 02.45 natt til fredag avfyrte USA 59 Tomahawk-missiler mot den syriske flybasen Shayrat.

Angrepet er en reaksjon på at Assad-regimet skal ha utført et gassangrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.

– I natt beordret jeg et militært angrep mot flybasen i Syria der det kjemiske angrepet kom fra, sa Trump i en kort kommentar til pressen etter sitt møte med Xi Jinping på Mar-A-Lago i Florida, ifølge CNN.

– Det er avgjørende at for USAs nasjonale sikkerhet at vi forhindrer og motarbeider spredning og bruk av dødelige, kjemiske våpen.

Her erklærer Trump at USA har skutt raketter mot Syria

– Følg USA!

Dette er det første amerikanske angrepet direkte mot den syriske regjeringen og Donald Trumps mest dramatiske militære avgjørelse siden han ble president.

Trump ber verdens «siviliserte nasjoner» følge USA og få en slutt på «nedslaktingen og blodbadet» i Syria.

Shayrat-flybasen i provinsen Idlib.

Syrisk opposisjon sier angrepet er en svært viktig amerikansk reaksjon:

– La oss si at dette blir begynnelsen på et budskap til det syriske regimet om at man ikke kan gjøre noe ustraffet, sier pressetalsperson Ahmed Ramadan, i opposisjonsgruppa Syrias nasjonalkoalisjon (SNC).

Slakter Russland

USAs utenriksminister Rex Tillerson snakket med pressen kort tid etter angrepet ble kjent. Han gikk da hardt ut mot Russland, og hever de ikke har levd opp til sitt ansvar.

IKKE IMPONERT: USAs utenriksminister Rex Tillerson går hardt ut mot Russland. Foto: Joe Skipper / Reuters

– Enten har Russland vært medskyldig eller så har Russland rett og slett vært inkompetent i sin evne til å oppfylle sin del av avtalen, sier Tillerson.

Avtalen han viser til dreier seg om at Russland for fire år siden skulle sikre de kjemiske våpnene i Syria. Daværende president Barack Obama avblåste et flyangrep som et følge av forsikringen.

Kjemper desperat for å redde liv etter gassangrepet

Bred støtte

Angrepet blir også svært godt mottatt i amerikansk politikk. Flere demokrater har til og med uttrykt sin støtte, og demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer, mener aksjonen sender et tydelig signal.

– Å la Assad vite har han må betale prisen for å utføre slike grusomme overgrep er den rette tingen å gjøre, sa han, ifølge AFP.

Flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus kalte angrepet «rimelig og rettferdig», og tidligere presidentkandidat John McCain mener dette er et «godt første steg» mot en hardere linje ovenfor Syria.

Tross støtten oppfordrer flere politikere nå Trump til å rådføre seg med kongressen om han ønsker å utføre flere angrep i Syria.

– Jeg kan ikke understreke dette nok: langtids -eller større militære operasjoner i Syria fra Trump-administrasjonen må gjøres i samsvar med kongressen, sa representant i utenrikskomiteen Ben Cardin.

Fjerne Assad

Tillerson hintet til ytterligere aksjoner fra USA mot Assad-regimet, uten å gi konkret informasjon.

Ifølge Washington Post sa utenriksministeren torsdag at USA diskuterer hvordan de kan fjerne Assad fra det Syriske presidentembetet.

– Vi vurderer et rimelig svar på de kjemiske angrepene.