Trump vurderer å invitere Putin til USA i løpet av høsten

I en tweet torsdag kveld norsk tid, skriver presidentens pressesekretær Sarah Huckabee Sanders at Trump har spurt John Bolton, som er nasjonal sikkerhetsrådgiver, om å invitere Putin til et nytt møte i Washington i løpet av høsten.

I dagene etter toppmøtet i Helsingfors mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin mandag, har det vært stor usikkerhet rundt hva Trump sa til sin russiske motpart under møtet.

Tre dager etter møtet kommer beskjeden fra Trump-administrasjonen om at et nytt møte er under planlegging.

Det har foreløpig ikke kommet noen signaler fra den russiske leiren om de vil takke ja til den amerikanske invitasjonen.

– Vellykket møte

En ny undersøkelse viser at Putin-bråket den siste uka ikke har svekket Donald Trumps stilling blant egne velgere, og at de aller fleste republikanere støtter hans opptreden. Det viser en meningsmåling fra Axios/SurveyMonkey, som ble offentliggjort torsdag.

Trump selv har også torsdag tvitret om at møte med Russland var en stor suksess, og at han ser frem til å se frem til et nytt møte.

«Toppmøtet med Russland var en stor suksess, unntatt hos folkets egentlige fiende, Falske-nyheter-mediene».

«Jeg ser frem til vårt andre møte, der vi kan begynne å iverksette mye av det vi diskuterte, inkludert å stoppe terrorismen, sikkerhet for Israel, atom ...,» skrev Donald Trump.