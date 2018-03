Trump vraker Tillerson

Kort tid etter at Washington Post meldte dette, kom presidenten også med en uttalelse på Twitter. Der skriver han at CIA-sjef Mike Pompeo erstatter Tillerson:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump har nå bytet ut over en tredjedel av staben. Reuters melder at Tillersons avgang er den mest høyprofilerte utskiftingen av Trumps regjering hittil, men har vært forventet siden oktober da de første rapportene om forholdet mellom Trump og den 65-årige utenriksministeren kom. Amerikanske medier har tidligere meldt at Trump vurderte å sparke Tillerson. I november avviste imidlertid Det hvite hus spekulasjonene i en artikkel i New York Times.

Gina Hapsel blir første kvinne til å ta over CIA, melder Washington Post.

Trump sier til avisa at han vil takke Rex Tillerson for sin tjensete. "Vi har oppnådd mye de siste fjorten månedene og jeg ønsker han og hans familie alt godt", sier han i en uttalelse.

Tillerson ble utnevnt som USAs utenriksminister 1. februar 2016. Presidenten følte det var riktig å innføre bytte nå, ettersom han forbereder seg på samataler med Nord-Koreas leder Kim Jong Un, sier avisa videre.