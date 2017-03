Trump vitset om avlyttingspåstand

Fredag møttes Trump og Merkel ansikt til ansikt for første gang i Det hvite hus. Etter et to timer langt møte, møtte de to statslederne pressen.

Da en reporter ville vite hva Trump mente om påstandene om at han ble avlyttet av Obama-administrasjonen, fikk svaret fra presidenten salen til å le.

– Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, svarte Trump med henvisning til Merkel og til latter fra de fremmøtte på pressekonferansen i Det hvite hus.

I 2013 skal en sint Merkel ha ringt Obama da hun fikk vite at USA hadde avlyttet henne. Obama skal ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung ha forsikret Merkel om at han ikke kjente til at etterretningsorganisasjonen NSA hadde avlyttet henne.

Britisk innblanding

Det vakte kraftige reaksjoner i Storbritannia da Trumps pressesjef Sean Spicer i går gjenga anklagene om at britisk etterretning bisto Obama i den påståtte overvåkingen.

Spicer viste til en tidligere dommer som har hevdet overfor Fox News at Obama brukte britisk etterretning for å overvåke Trump.

Storbritannia har avvist påstandene som latterlige og fått forsikringer fra Det hvite hus om at de ikke vil bli gjentatt, men Trump kom ikke med noen form for unnskyldning til sin nærmeste allierte på pressekonferansen. I stedet forsvarte han tilsynelatende Spicer.

– Vi sa ingenting. Alt vi gjorde var å sitere en veldig talentfull juridisk stemme som var ansvarlig for å si dette på TV, jeg uttrykte ingen mening om det, det var en uttalelse fra en veldig talentfull advokat på Fox, så dere burde ikke snakke med meg, men med Fox, ok? sa Trump.

Takket Merkel

Da Trump innledet pressekonferansen sa han at det er et er en stor ære å ønske Merkel velkommen Det hvite hus.

– Våre to land har mye til felles, og vi har hatt et produktivt møte, sa Trump og takket Tyskland for innsatsen i Afghanistan.

Det har kostet dem dyrt, mer enn 50 tyske liv har gått tapt, sa han.

Trump har flere ganger tatt til orde for at andre Nato-land må trappe opp sine egne militærbudsjetter betydelig slik at Nato-utgiftene blir jevnere fordelt.

– Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til Nato, så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.

– Mange land skylder store pengesummer fra tidligere år, og det er veldig urettferdig mot USA. Disse landene må betale det de skylder, sa han videre.

Nato har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret, og Merkel lovet under pressekonferansen at Tyskland skal innfri det målet. Foreløpig ligger Tyskland langt under, mens USA ligger langt over.