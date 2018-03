Trump vil sette i gang våpentrening av skoleansatte

14. februar 2018: En utvist elev skyter og dreper 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida. Gjerningsmannen blir pågrepet i live.

1. oktober 2015: En mann skyter og dreper ni personer på en høyskole i Oregon. Gjerningsmannen blir drept i en skuddveksling med politiet.

24. oktober 2014: En 15 år gammel elev skyter fem personer ved den videregående skolen Marysville-Pilchuck i Washington. Fire av dem dør. Gjerningsmannen skyter seg selv.

7. juni 2013: En mann skyter og dreper sin far og bror før han tar livet av tre personer på en høyskole i Santa Monica. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet på skolens bibliotek.

14. desember 2012: En 20 år gammel mann skyter og dreper 20 elever og seks ansatte ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut. Deretter skyter han seg selv.

2. april 2012: En gjerningsmann skyter og dreper sju mennesker på et privat, kristent college i California.

14. februar 2008: En tidligere student dreper fem studenter ved Northern Illinois University, før han tar livet av seg selv.

16. april 2007: En student skyter og dreper 32 andre studenter ved Virginia Tech. Gjerningsmannen begår selvmord.

2. oktober 2006: En lastebilsjåfør åpner ild mot elever ved en amish-skole i Pennsylvania og dreper fem jenter før han skyter seg selv.

21. mars 2005: En 16 år gammel elev skyter og dreper sju personer på en videregående skole i et indianerreservat i Minnesota, etter først å ha drept to andre et annet sted. Gjerningsmannen tar livet av seg.

20. april 1999: To studenter dreper tolv medstudenter og en lærer på Columbine High School. Begge begår selvmord.

24. mars 1998: To gutter på 11 og 13 år skyter og dreper fire jenter og en lærer på skolen de går på i Arkansas.