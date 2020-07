Trump vil sende spesialtropper til Chicago

På en pressekonferanse i Det hvite hus kritiserte Trump byer som blir styrt av «liberale demokrater», og nevnte spesielt Chicago, New York, Philadelphia, Detroit, Baltimore og Oakland.

– Lederne der er for svake til å gjøre noe, sa Trump til pressen, og la til at han synes de kritiserte spesialagenten i Portland har gjort «en fantastisk jobb».

Får kritikk

Det står i skarp kontrast til det lokale politimyndigheter i Portland sier. De hevder at styrkene bare har eskalert konflikten i byen.

Myndighetene i Oregon har også krevd at Trump kaller tilbake troppene.

Mye av kritikken har gått på at disse troppene ikke har identifisert tydelig hvem de er og hva de gjør. Likevel har de arrestert og ført bort demonstranter.

– Det som skjer i Portland, burde uroe alle i USA. Vanligvis når vi ser at folk i umerkede biler griper fatt i folk på åpen gate, kaller vi det en kidnapping, sier Jann Carson i borgerrettsorganisasjonen ACLU.

UØNSKET: Innbyggere i Portland ber det de kaller «de føderale bøllene» om å forlate byen. Foto: Gillian Flaccus / AP

Ordfører i Portland Ted Wheeler anklager føderale agenter for å bidra til eskalering i en langvarig konflikt mellom demonstranter og politi ved at de kjører rundt i byen i umerkede biler.

– Tilstedeværelsen deres her fører til mer vold og mer hærverk. Det hjelper ikke på situasjonen i det hele tatt. De er uønsket her. Vi har ikke bedt dem om å være her. Faktisk ønsker vi at de forlater byen, sier Wheeler, som i dag sendte et brev til Det hvite hus og ba myndighetene fjerne troppene i byen.

Brevet var også underskrevet ordførerne i Seattle, Atlanta, Chicago, Washington D.C. og Kansas City.

– 150 agenter til Chicago

Nå melder Chicago Tribune og Washington Post at Trumps administrasjon planlegger å sende 150 agenter til Chicago. For å beskytte offentlige bygg der. Heller ikke her har de lokale myndighetene bedt om assistanse fra Washington.

De føderale agentene som er sendt til Portland, kommer fra toll- og grensepolitiet og departementet for innenlandsk sikkerhet. Politi i militære uniformer deltar også.

Bakgrunnen for at disse agentene kan sendes ut uten at de identifiserer seg, er en presidentordre Trump underskrev for å beskytte statuer og landemerker etter de voldsomme demonstrasjonene i kjølvannet av drapet på George Floyd.