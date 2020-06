Trump vil investere mer i politiet

Trump er i Dallas, der han møter religiøse ledere, politiledere og bedriftseiere.

Temaet i Dallas torsdag er de historiske økonomiske og helsemessige forskjellene mellom svarte og hvite i USA.

Trump lanserer fire steg for å møte utfordringene. Ett av dem er å styrke politiet.

– Noen sier vi bør nedskalere politiet. Men vi ønsker å styrke politiet. Vi skal sørge for at de er bra trent og har det beste utstyret, sier Donald Trump.

Han sier de vil innføre standarder for politiet som skal gjøre dem mer profesjonelle. Trump vil også at sosialarbeidere skal jobber mer sammen med politiet.

– USA trenger sterkere politistyrker og kan ikke gjøre fremskritt ved å omtale millioner av amerikanere som rasister, uttaler Trump.

Vil investere mer i helse

Trump lover tiltak for minoritetsområder. Han vil styrke helsetjenestene i disse områdene og øke tilgangen til kapital for små bedrifter.

Det var lite konkret om akkurat hvordan dette skulle gjøres.

Kritikk før møtet

Ifølge Dallas Morning News ble ikke Dallas' politisjef Reneé Hall, sheriff Marian Brown og distriktsadvokat John Creuzot, som alle er svarte, invitert.

– Han ville ikke kunne få det hele bildet. Jeg vet ikke hvem han skal få det fra. Vi er folket på bakken, uttaler Creuzot til avisen.

Det hvite hus har forsvart avgjørelsen og sier Trump fortsatt vil få et bredt spekter av synspunkter.

Etter samtalene i Dallas skal Trump delta på et privat innsamlingsarrangement.

Han skal tilbringe natten på feriestedet sitt i Bedminster, New Jersey.

Starter opp igjen valgkamp

Presidenten varslet i går at han vil gjennoppta folkemøter. Trump ligger et stykke bak Joe Biden på meningsmålingene, og må vekke sine kjernevelgere for å komme på offensiven igjen.

I dag fikk Trump et nytt tilbakeslag med kraftig børsnedgang. Den industritunge Dow Jones-indeksen falt med 6,9 prosent og endte på 25.128,17 poeng.

De siste tre månedene har verdien av aksjene notert på indeksen steget med 18,5 prosent, men den ligger nå 12 prosent lavere enn ved årsskiftet.

Torsdagens børsnedgang i USA kom ikke overraskende, ettersom asiatiske børser falt med mellom 2 og 4 prosent tidligere på dagen, og europeiske børser slo følge ned, skriver NTB.

Verdensbanken anslår at amerikansk økonomi vil krympe med 7 prosent i år, mens sentralbanken anslår nedgangen til å bli på 6,5 prosent.