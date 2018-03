Trump vil innføre dødsstraff for narkoselgere

Senere i dag vil Donald Trump rulle ut en ny plan for hvordan USA skal håndtere det han tidligere har kalt en opioid-epidemi, eller narko-krise. Det meldte Det hvite hus søndag kveld.

– Planen vil innebære strengere straffer for narkotikahandel, og dødsstraff for narkotikaselgere når det er hensiktsmessig i henhold til gjeldende lov, sa Andrew Bremberg, direktør for det Det hvite hus' interne råd til journalister søndag skriver Reuters.

FARLIG: Fentanyl kan være opptil 50 ganger sterkere enn heroin, og har de siste årene forårsaket atskillig flere overdosedødsfall. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Bremberg gikk ikke videre inn på konkrete eksempler for forbrytelser der dødsstraff kunne være en aktuell straffreaksjon.

Trump sa at han ønsket dødsstraff for narkotikaselgere tidligere denne måneden, på et folkemøte i Pennsylvania. Presidenten har flere ganger sagt at narkotikaselgere er ansvarlig for tusenvis av dødsfall.

Bevilget 6 milliarder dollar

Trump har også tidligere hyllet presidentkollega på Filippinene Rodrigo Duterte «for å gjøre en god jobb» med narkotikaproblemet.

FIKK SKRYT: I fjor ringte Donald Trump sin filippinske presidentkollega Rodrigo Duterte, blant annet for å skryte av hvordan han har tatt hånd om landets narkotikaproblemer. Foto: Bullit Marquez / AP

Duterte har fått sterk internasjonal kritikk for å oppfordre politiet på Filippinene til å bruke svært hardhendte metoder mot både brukere og narkotikaselgere. Ifølge Reuters er flere tusen filippinere drept siden Duterte ble president i 2016.

Kongressen har nylig bevilget 6 milliarder dollar til å bekjempe narkotikakrisen. Trolig vil Trumps plan si noe om hvordan disse pengene skal brukes.

– Presidenten mener at strafferammene ikke passer forbrytelsene, sier en tjenestemann til CNN.

Han understreker at for eksempel dødsstraff bare vil være aktuelt for forhandlere og smuglere som frakter store mengder narkotika til USA.

Melania med

Ifølge ABC News vil førstedame Melania Trump være med når den nye narkoplanen legges frem i New Hampshire. Førstedamen har tidligere vist stor interesse for narkotikaproblemene i USA.

Opioider som heroin og syntetiske stoffer som fentanyl, drepte i 2016 mer enn 42 000 mennesker i USA, ifølge tv-stasjonen.

I POSTEN: Store mengder livsfarlig syntetisk narkotika kommer inn i USA gjennom postsystemet. Foto: Saul Loeb / AFP

I tillegg til strengere straffer, vil planen som Trump legger frem ifølge Ap, inneholde mulige løsninger på hvordan USA skal hindre narkotikasmugling inn i USA, samt en plan for å øke bevissthet og kunnskap om opioider for vanlige amerikanere.