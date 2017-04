Trump vil ikke avsløre hvem som besøker ham i Det hvite hus

Trumps administrasjon vil ikke offentliggjøre besøksloggen for Det hvite hus. Dermed bryter han, ifølge Time, med sin forløper, Barack Obama. Obama lot offentligheten få innsyn i mer enn 6 millioner besøkslogger i løpet av sin presidentperiode.

Etter nesten tre måneder med spekulasjoner om hva som skal skje med besøksloggene for Det hvite hus, ble det fredag klart at de skal være unntatt offentlighet.

Det er USAs Secret Service som oppbevarer loggene, som formelt er kjent som «Arbeideres og besøkendes inngangssystem».

– Det er alvorlige, nasjonale sikkerhetshensyn og personvernhensynet til hundretusener av gjester hvert år som ligger til grunn for avgjørelsen, sier kommunikasjonssjefen for Det hvite hus, Michael Dubke til Time.

Trumps administrasjon venter at en føderal rett skal komme med en kjennelse som sier at besøksloggene ikke trenger å være underlagt den amerikanske offentlighetsloven. Administrasjonen vil også at loggene skal være unntatt offentlighet i fem år etter at Trump har forlatt presidentembetet.

Vil saksøke Trump-administrasjonen

Beslutningen har vakt harme hos flere organisasjoner som mener offentligheten har rett til å vite hvem som har tilgang til og innflytelse over presidenten.

Tre slike organisasjoner krever nå at loggene blir offentliggjort og har denne uken saksøkt administrasjonen.

– Det er skuffende at mannen som nylig annonserte at han vil «drenere sumpen» akkurat tok et langt skritt vekk fra gjennomsiktighet og nekter å frigi besøksloggene som gjennom de siste seks årene har vært offentlige for alle, sa Noah Bookbinder, administrerende direktør for Citizens for Responsibility and Ethics in Washington i en uttalelse ifølge The Hill.

Mener Obama ikke var noe bedre

Talspersoner for Det hvite hus sier de forventer kritikk, men at de ser det som helt nødvendig at presidenten diskret skal kunne rådføre seg med hvem han vil.

Trumps administrasjon hevder samtidig at Obamas offentliggjorte logger ofte var ufullstendige, og at han ofte sladdet navn i logger når det dreide seg om private besøk eller besøk fra kjendiser eller pengedonorer. Og at møter som de ikke ønsket registrert ofte ble holdt på kafeer i nærheten.

Det hvite hus har kunngjort at de vil stenge nettsiden der Obama-administrasjonen publiserte sine besøkslogger og avtalelogger.