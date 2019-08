Trump vil ha raske henrettelser

President Donald Trump møtte i dag pressen for å snakke om de to masseskytingene som har rammet landet de siste dagene. Han sa at nasjonen må fordømme fordommer, rasisme og hvit nasjonalisme. Trump omtalte gjerningsmennene som «gale» og «monster»

– Førstedamen og jeg står bak ofrene for alltid, vi vil aldri glemme. Disse barbariske slakterne en skam for vårt samfunn og et angrep på vår nasjon og på hele menneskeheten. Vi er rasende og kvalm av dette onde monsteret, av ondskapen, hatet, blodet og terroren.

– Våre hjerter tenker på alle foreldre, barn, menn og kvinner som er revet vekk fra livet. USA gråter for alle som har falt. Vi er en kjærlig nasjonen og våre barn har rett til å voksne opp i ett fredelig og kjærlig samfunn.

Presidenten kalte også angrepene for «ondskapsfulle» og sa at internett har radikalisert «forstyrrede sinn».

– Vår nasjon må fordømme hvit overmakt. Vi må stoppe glorifiseringen av vold i samfunnet vårt, sier Trump videre, og viste til sosiale medier og voldelige dataspill, som han ønsker å begrense tilgangen til.

Nye regler for dødsstraff

– Vi må forsikre at de som er en risiko for samfunnet, ikke har tilgang til våpen, og hvis de har det, må våpnene bli tatt fra dem, sa presidenten.

Trump ba om tiltak på tvers av partigrensene for å få bukt med masseskytingene, blant annet gjøre det enklere å sperre inne alvorlig mentalt syke personer.

– Mental sykdom og hat trykker inn avtrekkeren, ikke våpenet selv, sa presidenten og la til:

– Jeg har også bedt justisdepartementet om å utvikle regelverk slik at hatmotiverte drap kvalifiserer til dødsstraff.

Det var lørdag 3. august at en 21-åring skjøt rundt seg på et kjøpesenter i El Paso i Texas. 20 personer ble drept og 26 såret etter massakren. Kort tid etter ble Patrick Wood Crusius pågrepet av politiet som eneste mistenkte i saken.

Dagen etter, søndag 4. august, begynte en mann å skyte rundt seg i et populært utestrøk i Dayton, Ohio. Han drepte ni personer på under ett minutt før han selv ble skutt og drept av politiet.

President Donald Trump var raskt ute med å knytte massekytningene til mental sykdom.

