Trump vil forby såkalte «bump stocks»

– For noen øyeblikk siden, undertegnet jeg en ordre til justisministeren om å foreslå reguleringer som kan forby alle mekanismer som gjør lovlige våpen om til maskingevær, sa Trump under en seremoni i kveld.

«Bump stocks» er en liten mekanisme som festes ved avtrekkeren og forandrer halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Et halvautomatisk våpen er et våpen der man må trykke inn avtrekkeren for hvert skudd, mens på et helautomatisk strømmer det ut kuler så lenge skytteren holder avtrekkeren inne.

Dermed kan man fyre av langt flere skudd med et våpen ved å montere på en «bump stock».

Mekanismene selges fritt på nettet med priser ned mot hundre dollar per stykk.

En undersøkelse New York Times har gjort av flere masseskytinger tyder på at man skyter nesten fire ganger raskere ved hjelp av en bump stock.

En bump stock sees som det lille røde feltet på denne illustrasjonen. Foto: Phoenix7777 / CC

Massemorderen i Las Vegas

«Bump stocks» ble brukt av Stephen Craig Paddock da han drepte 59 mennesker i Las Vegas i oktober i fjor.

Etter skytingen krevde Demokratenes senator Dianne Feinstein at det ble forbudt å selge og produsere «bump stocks», avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle.

Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders sa den gang at presidenten var åpen for å diskutere temaet, men at han på daværende tidspunkt ikke ønsket å ta forhastede beslutninger underveis idet Las Vegas-etterforskningen fortsatt pågikk.

I kveld opplyste Sanders at ferdig utformede reguleringer skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene.

Krav om restriksjoner

Etter skolemassakren i Florida i forrige uke der 17 personer ble drept er det kommer krav om strengere våpenlover fra en rekke hold.

I går sa Det hvite hus at presidenten støtter et forslag om å bedre bakgrunnssjekken av folk som ønsker å kjøpe våpen.