Den tidligere generalen rakk å være nasjonal sikkerhetsrådgiver i 23 dager før han måtte gå av.

Årsaken til den rekordkorte karrieren var samtaler med Russlands ambassadør Sergej Kisljak. De fant sted på slutten av desember 2016, i ukene før Donald Trump ble tatt i ed som USAs president.

Sergej Kisljak har vært Russlands ambassadør til USA i en årrekke og er beskrevet som en maktspiller. Foto: Cliff Owen / AP

Kisljak og Flynn skal blant annet ha snakket om sanksjonene mot Russland. Disse hadde Obama innført som straff mot russisk innblanding i presidentvalgkampen.

Amerikansk etterretning mente Russland sto bak dataangrep og lekkasjer for å hjelpe Donald Trump å vinne valget.

Flynn skal ha sagt til ambassadøren at Trump vurderte å lette på sanksjonene så fort han flyttet inn på presidentkontoret.

13. februar ga Flynn beskjed om at han gav seg i jobben som sikkerhetsrådgiver. Da hadde Kongressen allerede krevd svar på om han hadde løyet.

Trump tok først avstand fra Flynn, men dette skal ha plaget ham i ettertid. Trump har beskrevet Flynn som en fin fyr og helt uskyldig.

Flynn er blitt en helt for mange Trump-tilhengere. Han fremstilles som en dekorert patriot utsatt for politisk forfølgelse.

Michael Flynn holdt som nasjonal sikkerhetsrådgiver noen få pressekonferanser før han måtte gi seg. Dette bildet er fra 1. februar 2017. Foto: Carolyn Kaster / AP

Innrømmet løgn til FBI

Først i desember 2017 innrømmet Flynn at han hadde løyet. Han begynte å samarbeide med spesialetterforsker Robert Mueller. Til sammen ble Flynn avhørt 19 ganger.

Robert Mueller anbefalte at Flynn skulle slippe fengselsstraff siden han samarbeidet med spesialetterforskeren og hans medarbeidere.

Da rettssaken mot Flynn startet, erklærte han seg skyldig. Men da dommen skulle leses opp, bad advokatene hans om at saken skulle utsettes.

Fakta om Russland-anklagene mot Trump-administrasjonen Ekspandér faktaboks Representantenes hus i Kongressen besluttet i januar å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget.

I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre personer med tilknytning til Trump i 2016 gjentatte ganger hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

I mars bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og med det kobler personer i Trumps valgapparat med den russiske regjeringen.

10. mai fikk Comey sparken. Trump har avvist at avskjedigelsen har noe å gjøre med FBIs etterforskning av forbindelser til Russland under valgkampen.

Ifølge Washington Post og andre amerikanske medier avslørte Trump strengt hemmelige opplysninger om IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus. Både amerikanske og russiske myndigheter avviser dette.

Den 30. oktober ble det offentliggjort tiltaler mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates.

Den tidligere rådgiveren George Papadopoulos innrømmer at han har løyet overfor FBI. Kilde: NTB

I januar 2020 trakk han tilståelsen.

Forsvarerne hevdet at FBI-etterforskerne stilte spørsmål som de visste ville føre til at Flynn kom til å lyve.

I mai anbefalte justisdepartementet at saken mot Flynn skulle henlegges. De beskrev løgnene hans til FBI som «små» og «ubetydelige».

Fram til presidentens benådningen onsdag, har saken mot Flynn vært til vurdering hos en dommer som skulle vurdere om den skulle legges bort eller ikke.

Advokatene Rudy Giuliani og Sidney Powell på en felles pressekonferanse i forrige uke hvor de skulle legge frem bevis på valgjuks. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Flere i benådningskø

Allerede i mars snakket Donald Trump om at Michael Flynn fortjente benådning. Han sa at FBI og Justisdepartementet hadde ødelagt Flynns og familiens liv.

Benåder Trump sin tidligere rådgiver, tas saken ut av rettsvesenet.

Ifølge amerikanske medier er han ikke den eneste tilknyttet Mueller-etterforskningen som kan bli benådet.

George Papadopoulos ble dømt til en kort fengselsstraff. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Paul Manafort soner fortsatt dommen på fire års fengsel, men har gått over til hjemmesoning på grunn av koronapandemien. Foto: MANDEL NGAN / AFP har tidligere meldt at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og rådgiver George Papadopoulos er aktuelle for benådning.

Manafort ble dømt til flere år i fengsel for økonomisk kriminalitet. Papadopoulos fikk en kortere straff for å ha løyet til FBI.

Også Rudy Giuliani er under etterforskning av FBI. De gransker Trump-advokaten for ulovlig bruk av valgkampmidler.

Allen Weisselberg vurderes også benådet, ifølge CNN. Han var i årevis finansdirektør i Trump-organisasjonen og kjenner alle familiens økonomiske hemmeligheter og skatteforhold,

Weisselberg ble innvilget beskyttelse mot straffeforfølgelse da Trumps mangeårige personlig advokat Michael Cohen ble arrestert.

I tillegg skal faren til Trumps svigersønn Jared Kushner, eiendomsentreprenøren Charles Kushner som ble dømt for skattejuks og ulovlig valgkampfinansiering, stå på listen over aktuelle benådningskandidater.

Aktor i saken mot Kushner var for øvrig Chris Christie, tidligere guvernør i New Jersey og Trumps nære politiske allierte.