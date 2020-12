Trump-vennlig avis ber presidenten «stoppe galskapen»

Avisen til mediemogulen Robert Murdock ber presidenten om å kaste kortene« for å redde nasjonen og sitt ettermæle».

«Hvis du insisterer på å bruke dine siste dager ved makten med å true med å brenne alt ned, ja da er det slik du vil bli husket. Ikke som en revolusjonær, men som en anarkist som holder fyrstikken», skriver avisen på lederplass.

Og forsiden på avisen levner ingen tvil.

– Herr president... STOPP GALSKAPEN.

«Du tapte valget»

Undertittelen er heller ikke til å misforstå.

«Du tapte valget – slik kan du redde ditt ettermæle», står det.

Den Trump-vennlige avisen New York Post ber presidenten tenke på sitt ettermæle. På lederplass ber redaktøren Trump om ikke å dumme seg ut ved å fortsette kampen mot Biden. Foto: Patrick Semansky / AP

Redaktørene synes å være oppriktig bekymret for hva presidenten kan finne på å gjøre i dagene og ukene som kommer.

De skriver at presidenten er besatt av tanken på 6. januar. Da skal Kongressen rutinemessig bekrefte valgresultatet.

«Du har tvitret at så lenge republikanerne har «mot», så kan de nekte å bekrefte valgresulatetet og dermed gi deg fire nye år. Med andre ord, du oppmuntrer til et udemokratisk kupp».

Avisen heiet på Trump

Dette er helt andre toner enn tidligere. Allerede før Donald Trump ble valgt til president i 2016 gikk New York Post ut og støttet Trumps kandidatur.

Tabloidavisen New York Post eies av mediemogulen Robert Murdock som også eier Trumps favoritt TV-kanal, Fox News. Her er han sammen med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Avisen har aktivt applaudert Trump i kampen mot Joe Biden. New York Post har vært en varm tilhenger av at Trump skulle bli sittende i en ny periode.

En uke før valget publiserte avisen en lederartikkel med støtte til Trump. Tittelen var «Make America great again, again».

Avisen skal være en av Trumps favorittaviser og har samme eier som hans foretrukne TV-stasjon, Fox News.

– Hva har skjedd?

Noen dager etter valget var det visse signaler om at «pro-Trump-avisen» var i ferd med å bli mer kritisk til presidenten. Det ble det lagt merke til i andre amerikanske medier.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, har gratulert Biden med seieren. Men selv det hjalp ikke, Trump fortsetter motstanden mot Biden. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Storavisen The New York Times spurte noen dager etter valget; – Hva har skjedd?

Avisen konkluderte med at New York Post ville redde sitt eget skinn, avisen ønsket absolutt ikke å gå til bunns sammen med presidenten.

The New York Times skal ha snakket med to ansatte i New York Post som fortalte at redaktørene mente Trump var i ferd med å tape og ba journalistene om å bli tøffere i dekningen av Trump.

President Trump skal omgi seg med stadig færre støttespillere. New York Post viser til Sidney Powell som avisen kaller «gal». Hun er kjent som en varm tilhenger av konspirasjonsteorier.

Michael Flynns antydninger om at Trump bør vurdere bruk av militærmakt, kaller avisen for «skamfullt».

New York Post er en konservativ tabloidavis. Det er en av USAs eldste aviser og skal ha blitt etablert allerede i 1801. Avisen het tidligere New York Evening Post.

I 1976 kjøpte den australske mediemogulen Robert Murdock avisen for i overkant av 30 millioner dollar. Blant amerikanere går avisen under kallenavnet «The Post».