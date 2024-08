– Jeg hater å handle mat. Det jeg pleide å kjøpe til to mennesker kostet 84 dollar. Nå koster akkurat den samme maten 130 dollar. Og jeg kjøper nøyaktig det samme!

I mer enn tre timer har Connie sittet i den stekende sola utenfor en lagerhall i Michigan og ventet på visepresidentkandidat JD Vance. Men ventetida er verdt det, for Connie mener bare er han og Trump som kan hjelp henne.

– Han er en god taler og legger fram hva det er han og Donald Trump vil gjøre på en måte som får oss til å forstå.

Hva er det de vil gjøre?

– De vil gjøre USA til et flott og stolt land igjen, et land som virker for vanlige amerikanere. Der vi ikke importerer alt fra Kina og Mexico, og alle arbeidsplassene forsvinner dit.

JD Vance (40) vokste selv opp i enkle kår i Ohio og vet hvordan det er ikke å ha råd til god mat. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

.

25 prosent prisstigning

JD Vance tråler nå vippestatene for å spre Trump-kampanjens økonomiske budskap.

Utenfor lagerhallen vest i den avgjørende vippestaten Michigan, er det først og fremst matpriser det handler om.

– Mange familier har ikke lenger råd til et godt måltid en fredagskveld, sier han.

Prisene på dagligvarer steg med mer enn 25 prosent i USA fra 2019-2023, viser tall fra det amerikanske landbruksdepartementet.

De frammøtte har ventet i tre timer på JD Vance i solsteken, men det var det verst, mener flere av dem NRK snakker med Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Prisstigningen avtar nå. Inflasjonen har vært på 2,9 prosent det siste året, viste beregningene som kom i går. Det er den laveste prisveksten på tre år.

Det betyr ganske sikkert rentekutt fra den amerikanske sentralbanken snart, men for dem som har møtt fram på JD Vances valgmøte har det liten betydning.

Prisveksten har avtatt, men biff er en vare mange amerikanere ikke lenger har råd til selv om det er edelt kjøtt på tilbud i et supermarked i Michigan. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Det koster meg 70–80 dollar å fylle tanken på bilen. Og nå skal jeg begynne på college. Det blir vanskelig å leve med disse prisene, sier førstegangsvelger Will Hoffman (19).

Han skal studere business nå i høst, og håper to forretningsmenn vil vinne presidentvalget: Donald Trump og JD Vance har gjort det stort i finansverdenen.

Will Hoffman har sikret seg en av de nye T-skjortene med det ikoniske bildet av Trump etter at han ble skutt i juli. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Pressekonferanser i fleng

I dag, torsdag, skal Kamala Harris legge fram sin plan for økonomien i en tale.

Det er ikke varslet at hun vil holde pressekonferanse etterpå.

Det gjør imidlertid JD Vance.

Når han er ferdig med valgkamptalen sin svarer han på spørsmål fra lokale reportere i 20 minutter mens folk i forsamlingen hører på.

– Jeg liker veldig godt at han svarer på kritiske spørsmål, sier Will Hoffman.

JD Vance reiser på kryss og tvers i delstatene som vil avgjøre presidentvalget. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Donald Trump har også varslet nok en pressekonferanse i dag.

– Kamala Harris sier hun har det gøy, men mens hun har det gøy, lider amerikanere under politikken hennes. Når hun ler under en tale, husk at det er amerikanere som gråter fordi de ikke har råd til dagligvarer, sier Vance.

Mener Harris lyver

Michigan er en av delstaten som vil avgjøre valget her vipper det fram og det var nettopp her vest delstaten Trump holdt sitt siste valgmøte før han ble president i 2016.

Nå leder Kamala Harris på meningsmålingene her, men Walther har fortsatt trua.

Walther viser fram en litt spesiell Trump-caps. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Han minnes 2016-valgkampen og liker Trumps yngre visepresidentkandidat.

– Alt han sa er sant. Alt han sa om Kamala, Hun er en løgner som finner på ting, sier han.

JD Vance mener det er tåpelig at Kamala Harris vil legge fram en plan for billigere dagligvarer på dag en.

– Dag en for Kamala Harris var 21. januar 2021, sier han fra scenen.