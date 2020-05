Trump varsler presidentordre om sosiale medier

Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende, etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk.

Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte.

Presidenten svarte med å true med å stenge sosiale medier. Han beskylder også Twitter for å forsøke å påvirke høstens presidentvalg.

– Twitter kveler DET FRIE ORD, og jeg, som president, vil ikke tillate det! skrev Trump i en melding tirsdag.

Mikrobloggtjenesten Twitter har for første gang markert to av Trumps Twitter-meldinger som villedende. Det liker presidenten dårlig.

Presidentordre om sosiale medier

Natt til torsdag norsk tid opplyste Det hvite hus at Trump vil signere en presidentordre om sosiale medier senere torsdag.

Det er foreløpig ukjent hva presidentordren vil inneholde, men ordren vil neppe kunne føre til noen stengning.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission, ifølge NTB.

Zuckerberg: Sensur er ikke veien å gå

Facebook-sjef Mark Zuckerberg mener trusselen om sensur ikke er den rette reaksjonen til en regjering som er bekymret for sensur. Foto: Mark Lennihan / AP

Facebook-sjef Mark Zuckerberg mener trusselen om sensur ikke er den rette reaksjonen til en regjering som er bekymret for sensur.

– Generelt tenker jeg at en regjering som velger å sensurere en plattform fordi den er redd for sensur ikke akkurat er den rette reaksjonen her, sier Zuckerberg i et intervju med Fox News.