Trump utestengd frå nok eit val

Denne gongen er det styresmaktene i Maine som vil fjerne den tidlegare presidenten frå stemmesetelen.

Han får altså ikkje stille til nominasjonsvalet neste år, der Demokratane og Republikanarane skal velje kven som skal vere deira presidentkandidat.

Tidlegare i desember leia delstatsminister Shenna Bellows, ansvarleg for delstatens valsystem, ei høyring om Donald Trump er kvalifisert eller ikkje.

Torsdag annonserte ho konklusjonen, Trump får ikkje stille.

Delstatsminister Shenna Bellows er den første i si stilling som har fråteke ein presidentkandidat moglegheita til å stille til nominasjonsval. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Grunnen er rolla han spelte i storminga av Kongressen i Washington 6. januar 2021. Det blir vist til den såkalla «opprørsklausulen» i grunnlova. Klausulen hindrar alle som har engasjert seg i opprør eller oppvigling frå å ha offentlege verv.

Trump er tiltalt for organisert kriminalitet og for å prøve å undergrave valresultatet etter presidentvalet i 2020.

Les meir om tiltalen her.

Opp til Høgsterett

Tidlegare i desember diskvalifiserte også domstolen i Colorado Trump frå presidentvalet, av same grunn. Dommen var historisk. Aldri før har ein president blitt utestengd frå eit val ved denne paragrafen.

Det republikanske partiet har anka begge dommane til Høgsterett.

Noverande president Joe Biden har sagt at det er opp til domstolane å avgjere om Trump skal få stille til neste års val, men legg til at det er «sjølvsagt» at han støtta opprøret og kongresstorminga i 2021.

Høgsterett er instansen som ein gong for alle kan avgjere Trumps skjebne, og ta ei avgjersle på nasjonalt nivå.

Domstolen har i dag eit konservativt fleirtal, og inkluderer tre dommarar som er nominerte av Trump sjølv.

Jake Angeli blei raskt ein av dei mest profilerte demonstrantane etter opprøret i januar 2021. «QAnon-sjamanen», som han blir kalla, har seinare sagt at han angrar på storminga av Kongressen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– Eit fiendtleg angrep

Talsperson for Trumps presidentkampanje, Steven Cheung, meiner at Bellow ved denne avgjersla blandar seg inn i presidentvalet:

– Forstå meg rett, desse partipolitiske forsøka på å blande seg inn i valet er eit fiendtleg angrep på det amerikanske demokratiet.

Cheung skal ha kalla Bellows ein virulent venstreorientert, ifølge The Guardian.

Trump sjølv har ikkje kommentert den siste avgjersla i Maine. Han har derimot, på sitt sosiale medium Truth Social, posta ei lenke til Bellows profilside på Maines heimeside.

Også i Minnesota, Michigan og New Hampshire har det vore rettssaker for å diskvalifisere Trump frå neste års val, men ingen vann fram.