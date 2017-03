Trump truer med å drive valgkamp mot sine egne

Donald Trump snakket med reportere i Det hvite hus 24. mars etter at det var blitt klart at det ikke var flertall for hans helseplan. Foto: Carlos Barria / Reuters

Konfliktene innad i Det republikanske partiet hardner til etter at partiet ikke klarte å få flertall for sitt forslag til helsereform sist fredag .

Presidenten, speaker Paul Ryan og medlemmene av det såkalte Freedom Caucus gikk alle til angrep på hverandre, skriver Politico, som bruker formuleringen at partiet «kannibaliserer» seg .

Freedom Caucus er en gruppe kongressrepresentanter med bånd til Tea Party-bevegelsen, og lot være å støtte helsereformen fordi de mente at kuttene i utgiftene ikke var store nok.

I en tweet torsdag skriver presidenten Freedom Caucus vil skade hele Det republikanske partiets agenda om de ikke raskt blir en del av laget. Vi må bekjempe dem og Demokratene i 2018, skriver Trump.

Med 2018 sikter Trump til valget i november neste år, der alle de 435 medlemmene av Representantenes hus er på valg.

Freedom Caucus slo tilbake

Presidenten fikk umiddelbart svar fra flere av medlemmene i Freedom Caucus.

– Det tok ikke lang tid for sumpen å drenere realDonaldTrump, tvitret representanten Justin Amash. – Ikke noe å skamme seg over, Herr President. Nesten alle må bøye seg for etablissementet i D.C, fortsatte han ironisk.

Freedom Caucus-medlem Justin Amash gikk mot Trumps forslag til helsereform. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Amash viste til Trumps løfter fra valgkampen om å «drenere sumpen i hovedstaden», når han skrev at «sumpen drenerte Trump».

Også andre fra høyresiden i Det republikanske partiet var raskt ute med å svare på presidentens angrep.

– Freedom Caucus prøver å forandre Washington. Helseloven beholder Washington som den er, ganske enkelt, sa representanten Jim Jordan til Fox News.

Og representanten Thomas Massie skriver til presidenten på Twitter at de begge kom til Washington for å drenere sumpen.

Sa han forstod Trump

Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, har blitt kritisert av Trump og hans støttespillere for at helsereformen ikke lyktes.

Paul Ryan advarte konservative Republikanere om at Trump kan komme til å samarbeide med Demokratene. Foto: MARK WILSON

Mange kommentatorer har også sagt at Ryan mistet en del av sin autoritet i Kongressen da han ikke klarte å få flertall for helsereformen til tross for at Republikanerne har flertall.

– Jeg skjønner presidentens frustrasjon. Jeg deler frustrasjonen, sa Ryan om Trumps angrep på medlemmene av Freedom Caucus.

Ryan sa også at han fryktet at de stridbare Republikanerne ville presse Trump til å «samarbeide med Demokratene når det gjaldt helsepolitikk».

Skylder på Kongressen

Trump kan støtte seg på en meningsmåling som Reuters publiserte onsdag.

Der kommer det frem at bare 13 prosent av dem som regner seg som republikanerne gir Trump skylden for at helsereformen ikke ble vedtatt.

Åtte prosent gir Paul Ryan skylden, mens hele 49 prosent skylder på Kongressen.

I målingen sier hele 80 prosent av de republikanske velgerne at de gjerne ser et nytt forsøk på å få vedtatt reformen, men det synes få av politikerne å være åpne for.