Trump truer Kina før viktig G20-møte

Lørdag skal president Donald Trump møte den kinesiske presidenten Xi Jinping på sidelinjen av G20-møtet i Buenos Aires. Før Trump satte seg på flyet sa han til Wall Street Journal at det var lite sannsynlig at han kom til godta tilbudet kineserne ville komme med.

Kort og greit om G20 Ekspandér faktaboks G20 består av noen av de rikeste landene i verden, i tillegg til EU. De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA. Til sammen representerer de rundt 80 prosent av verdenshandelen og to tredjedeler av verdens befolkning. G20 ble dannet av G7-landene i 1999 som en reaksjon på Asia-krisen. Gruppa har ingen permanent stab eller sekretariat og lederskapet går på omgang fra år til år. Når Tyskland er ferdig med formannskapet i år, tar Argentina over. G20 har ingen formell beslutningsmyndighet, men slutterklæringene fra møtet blir sett på som viktige for å stake ut kursen videre.

Handelskrigen skal etter planen trappes opp 1. januar. Da skal straffetollen på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar økes fra 10 til 25 prosent. I tillegg til dette, kommer Trump med ytterligere trusler om hva som kan skje dersom samtalen med president Xi ikke går i hans favør.

Han vil legge straffetoll på alle kinesiske varer som importeres til USA. Det er fortsatt varer med en verdi på 267 milliarder dollar som er unntatt straffetoll.

VANSKELIG JOBB: Den kinesiske presidenten kommer til Argentina. Han skal ha et sterkt ønske om å avslutte handelskrigen med USA, eller få satt den på pause. Foto: HANDOUT / Reuters

Tror det går i vasken

Forhandlingene med kineserne i forkant av møtet mellom de to lederne i Buenos Aires har vært vanskelige. USA har opprettholdt kritikken av Kina.

– Kina har ikke gjort noen vesentlige endringer i den urimelige og urettferdige handelspolitikken som manipulerer markedet, skrev den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer i en rapport (PDF) i forrige uke

Flere økonomiske eksperter tror at samtalen mellom Trump og Xi vil være mislykket.

– Det mest sannsynlige vil være at Xi Jinping ikke gir nok til Trump, og at det derfor ikke vil komme noe ut av G20-møtet, sier Julian Evans-Pritchard fra Capital Economics til BBC.

– De to vil si noen hyggelige ord om viktigheten av bilaterale forbindelser, men kommer ikke til å løse noen problemer, sier Bonnie Glaser ved Center for Strategic and International Studies til Vox.

OPPRETTHOLDER TRUMP-POLITIKKEN: Økonomirådgiver Robert Lighthizer orienterer presidenten og resten av regjeringen om standpunktene i handelskrigen. Lighthizer tror det er mulig å få til en avtale. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Folkene til Trump har troen

Den viktigste økonomiske rådgiveren til Trump, Larry Kudlow, innrømmer at forhandlingene mellom de to landene har gått tregt, men han er likevel optimist.

– Det er en god mulighet for at vi får til en avtale, sa Kudlow da han orienterte pressen om det som skulle skje under møtet i Argentina.

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton poengterte at det er et godt personlig forhold mellom Trump og Xi.

– Men det er klart at de to lederne først og fremst vil representere sine land i Argentina, sa Bolton.

Kineserne ønsker fred

Den kinesiske økonomien er inne i en dårlig periode skriver South China Morning Post. Økonomien er ventet å bli ytterligere svekket når den fulle effekten av den amerikanske straffetollen kommer neste år.

– Dette kan påvirke den kinesiske strategien i forhandlingene, sier sjeføkonom Shen Jianguang ved JD Finance til avisen.

– Det er mye som trykker den kinesiske økonomien ned, så det er meget viktig at det kommer en avtale som forhindrer en eskalering av handelskrigen.