Trump trosser forsvarsledelsen og benåder krigsforbryter

I juli 2012 ga daværende løytnant Clint Lorence soldatene sine ordre om å skyte mot tre ubevæpnede menn på en motorsykkel i det sørlige Afghanistan. To av dem døde.

Clint Lorance er i dag 34 år. De siste årene har han tilbrakt i en militær soningsanstalt i Fort Leavenworth, Kansas.

Under rettssaken året etter vitnet ni av hans egne soldater mot ham. De amerikanske soldatene var på vei gjennom et jorde med vinranker, og motorsykkelen med mennene 200 meter unna utgjorde ingen trussel, mente hans kolleger.

Han endte med en dom på 19 år for å ha handlet i strid med reglene i Krigens folkerett. Høyresiden i USA har lenge drevet en kampanje for å få Lorence benådet. I går fikk de viljen sin.

Drepte mistenkt bombemaker

I 2010 drepte major Mathew Golsteyn en afghaner de mistenkte for å produsere bomber. Mannen ble pågrepet av amerikanske styrker, men senere løslatt.

Den dekorerte spesialsoldaten tok loven i egne hender og drepte mannen. Golsteyn og to andre soldater satte etterpå fyr på liket.

Mathew Golsteyn fotografert med en ukjent afghaner i 2010. Foto: OFFICE OF REP. DUNCAN HUNTER

Saken er etterforsket flere ganger, blant annet med utgangspunkt i et jobbintervju med løgndetektor hos CIA i 2011. Golsteyn skal da ha innrømmet at han drepte en mistenkt bombemaker.

Saken skulle opp igjen for en militær domstol 2. desember. Det blir ikke noe av den nå.

Degradert Navy Seal

Navy Seal offiser Edward Gallagher ble ikke dømt for drapet på en IS-soldat med i Irak. Men han ble dømt for å ha posert med liket på et bilde som ble publisert på Facebook etter drapet.

Navy Seals offiser Edward Gallagher forlater den militære domstolen i San Diego sammen med sin kone 2. juli. Han ble frifunnet fra anklagen om drap, men dømt for publisering av et bilde. Foto: JOHN GASTALDO / Reuters

Straffen i den militære domstolen var å plassere ham et hakk lenger ned på rangstigen. Det ble sett på som en svært mild dom da den kom i juli. Nå får han tilbake sin gamle rang, kvartermester.

President Trump mot forsvarsledelsen

– I over to hundre år har presidenter brukt sin makt til å gi fortjente individer en ny sjanse, inkludert dem i uniform som har tjent vårt land, het det i en pressemelding fra Det hvite hus i går.

– Vi trener våre folk til å være drapsmaskiner, så straffeforfølger vi dem når de dreper, skrev Trump på Twitter i oktober.

Sånt er populært blant mange menige i det amerikanske forsvaret.

Men i begynnelsen av november skrev CNN at forsvarsminister Mark Esper hadde advart presidenten mot å gripe inn i forsvarets egne rettsprosesser.

Det skjedde etter et møte der ledere i hæren og marinen diskuterte saken fordi de visste at Trump vurderte benådning. De mener det undergraver den militære rettspraksisen og vil virke negativt overfor soldater i felt.

Forsvarsminister Mark Esper (t.v.) i møte med president Donald Trump og forsvarssjef Mark Milley (t.h.) 7. oktober. Foto: Kevin Lamarque

Uvanlig praksis

Tidligere amerikanske presidenter har benådet flere tusen soldater som har desertert eller sneket seg unna militærtjeneste på ulovlig vis.

Men det er noe annet å benåde noen for drap eller andre voldshandlinger begått i tjeneste.

– Jeg er ikke sikker på om det har skjedd før, uttaler pensjonert militær dommer Gary Solis til The New York Times.

Men Trump mener USAs forsvar må ta i bruk ukonvensjonelle midler for å slå ukonvensjonelle fiender.

– Vi må spille spillet på samme måte som de spiller det, sa han i et intervju med TV-kanalen NBC i 2016.